Massiv weniger Fremdblut

Das Immunsystem gerät durcheinander. Das Infektionsrisiko steigt. Lungen und Nieren werden geschädigt. Das sind mögliche Folgen einer Bluttransfusion. Das Universitätsspital Zürich (USZ) setzt sich daher seit über zehn Jahren für einen geringeren Verbrauch von Fremdblut ein. Unter der Leitung von Donat R. Spahn, Institutsleiter Anästhesiologie, wurde nun der Effekt gemessen. Dafür wurden die Daten von rund 250000 USZ-Patientinnen und -Patienten der Jahre 2012 bis 2017 untersucht.

Das Resultat beeindruckt. Der Verbrauch von Bluttransfusionen konnte um 40 Prozent reduziert werden, wie das USZ gestern mitteilte. Damit wurde auch Geld gespart – rund 3,2 Millionen Franken pro Jahr.

Eisen und EPO

30 bis 40 Prozent der für grössere Operationen angemeldeten Patienten und Patientinnen weisen eine Blutarmut auf, sagt Spahn. Dies liege zum Beispiel daran, dass sie über einen Tumor im Darm fortlaufend Blut verlieren. «Auch wenn es nur wenig ist, das kann sich summieren.» Die Einnahme eines Blutverdünners verstärke den Effekt noch.

In solchen Fällen sei es wichtig, die Patienten rechtzeitig auf die Operation vorzubereiten, erklärt Spahn. Zwei bis drei Wochen vorher haben sie sich ein erstes Mal im Spital oder bei ihrem Arzt einzufinden. Es wird ihnen Eisen verabreicht, in bestimmten Fällen auch EPO. Das aus Dopingfällen im Radsport bekannte Medikament fördert die Vermehrung der roten Blutkörperchen. So vorbereitet, kann dann auf eine Transfusion oft verzichtet werden.

Spahn betont, dass die Höhe des Blutverlusts auch davon abhängt, wie der Chirurg zu Werke geht. Diesbezüglich zu sensibilisieren, sei Teil der Anstrengungen im Bereich Blut; sie laufen unter dem Titel Patient Blood Management. Aber auch Technik wird eingesetzt. Blut, das während der Operation ausfliesst, wird abgesogen und sofort so aufbereitet, dass es zurück in die Adern gegeben werden kann.

Eigenblut ist passé

Richtlinien, um den Verbrauch von Blutkonserven tief zu halten, seien in allen Spitälern vorhanden, erklärt Spahn. Das USZ sei aber sicher «an der Spitze der Konsequenz», was die Vorkehrungen für eine wirksame Umsetzung angehe. So ist jede Bluttransfusion in ein elektronisches Meldesystem eingebunden. Jede Klinik im Spital erhält ein Feedback, ob sie mit ihren Transfusionen die Richtlinien einhält oder nicht; Verbesserungen werden eingefordert.

Dass ein Patient vor einer Operation für sich selbst Blut spendet, wird heute kaum noch praktiziert. Damit werde ja zunächst einmal die Blutarmut verstärkt, erklärt Spahn. Und mit der Lagerung verschlechtere sich die Qualität der roten Blutkörperchen. «Sie werden zu steif, um noch alle Zellen zu erreichen.»