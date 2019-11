Massnahmen gegen den Politikverdruss der Jugend

Wie schafft man es, jüngere Erwachsene auf kommunaler Ebene für ein politisches Amt zu begeistern? Dieser Frage ging die Regionalkonferenz des Gemeindeverbundes «Glow. das Glattal» nach. Im Gsellhof in Wangen-Brüttisellen sagte André Ingold, Dübendorfer Stadt- und Glow-Präsident, in seiner kurzen Begrüssungsrede zu den rund 30 Glow-Vertretern aus Verwaltung und Behörden: «In unseren Städten und Gemeinden ist der Mangel an jungen Politikerinnen und Politikern schon lange ein grosses Thema. Auch in der Wirtschaft ist heute ein Mitwirken am politischen Milizsystem fast schon ein Hindernis, um Karriere machen zu können – einige Ausnahmen ausgenommen.»

Gemeindepolitik: Viel Arbeit, wenig Ansehen und Lohn

Nach den einführenden Worten Ingolds kam Dario Wellinger zu Wort. Er ist mit Curdin Derungs Co-Autor der nationalen 40-seitigen Studie «Promo 35» und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Verwaltungsmanagement.

Wellinger beschäftigt sich in Forschung und Lehre mit Themen der Miliztätigkeit und Verwaltungsführung. «Der Anteil der unter 35-Jährigen beträgt in der Schweiz nur etwas über fünf Prozent. Weil meist viel Arbeit, dafür wenig Ansehen und Lohn mit der Gemeindepolitik verbunden wird, sagen viele ‹nein, danke›. Und zwar nicht nur junge Leute», sagte Wellinger. Umfragen hätten ergeben, dass die Jungen sich durchaus vorstellen könnten, in einem Team die politische Zukunft mitzugestalten. Aber direkt angefragt würden nur die wenigsten.

In der Folge entwickelte sich zu diesem Punkt eine interessante Diskussion in der Glow-Runde. Gerade Vertreter der grösseren Gemeinden und Städte würden auf die Rekrutierungsarbeit ihrer Parteien verweisen. Da würden direkt vorgenommene Anfragen – vor allem seitens der Verwaltungen – gar nicht gut ankommen und als ungerechtfertigte Intervention gedeutet.

Modernere Formen der Kommunikation

Die Studienergebnisse hätten aufgezeigt, dass die Gemeindeämter reformbedürftig seien, sagte Dario Wellinger weiter. Effizientere Sitzungen und Arbeitsprozesse seien anzustreben sowie moderne Kommunikationsformen – wie zum Beispiel per Skype durchgeführte Meetings – in Erwägung zu ziehen. Einfach, um den zeitlichen Aufwand für so ein Amt zu begrenzen. Als geeignete Massnahmen würden laut Studienumfragen zudem die Erhöhung der finanziellen Entschädigung sowie Hilfe im vorausgehenden Wahlprozess genannt. (red)