Mehr Lebensraum für Menschen mit Behinderung

In den Regionen Zürcher Unterland und Glattal sind Wohn-, Arbeits- und Tagesstättenplätze für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder mehrfachen Behinderungen stark nachgefragt. Da die Lebenserwartung dieser Personen immer weiter ansteigt, stellt sich die Frage, wie und wo sie ihren Lebensabend verbringen können. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, baut die Stiftung Pigna hinter ihren bestehenden Häusern auf dem Areal «Graswinkel» in Kloten insgesamt 36 zusätzliche Wohnplätze für Menschen mit Behinderung. Weiter entstehen zehn geschützte Arbeitsplätze in den Bereichen Wäscherei, Küche, Umgebungsarbeiten und Reinigung.

In einer neu geschaffenen Tagesstätte werden 30 Personen mit schweren Beeinträchtigungen eine sinnvolle Tagesstruktur vorfinden. Die Tagesstätte wird einen direkten Zugang zum Pigna-Park erhalten, welcher erheblich vergrössert wird. «Das Angebot im Erweiterungsbau richtet sich besonders an ältere Menschen mit einer Behinderung», erklärt Pigna-Geschäftsführer Daniel Meier. Diese hätten oftmals einen erhöhten Betreuungs- und Pflegebedarf. Aber auch Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung mit der intensiven Betreuung in den Ateliers überfordert seien sollen im Erweiterungsbau ein Zuhause finden.

Altersdurchschnitt liegt derzeit bei 50 Jahren

Die Stiftung Pigna bietet für Menschen mit Behinderung an den beiden Standorten in Kloten und Bülach 111 Wohnplätze und 170 Arbeitsplätze in Werkstätten und einem Dienstleistungsbetrieb an. Weiter führt sie eine Tagesstätte mit insgesamt 55 Plätzen. Derzeit liegt der Altersdurchschnitt der Bewohnerinnen in Bewohnern bei knapp 50 Jahren. 120 der insgesamt 190 Personen, die bei der Pigna einer Arbeit nachgehen, leben heute extern, grösstenteils bei Angehörigen. Wenn der Neubau Ende 2021 fertiggestellt ist, wird ein Fünftel von ihnen zwischen 50 und 64 Jahre alt sein, nochmals so viele Menschen werden dann zwischen 40 und 50 Jahre alt sein.

Diese Entwicklung wird eine gesteigerte Nachfrage nach Wohnplätzen zur Folge haben. Gleichzeitig geht man davon aus, dass es auch mehr Tagesstättenplätze für ältere Klienten braucht, die nicht mehr in einer Werkstatt arbeiten können. Doch auch die jüngere Generation kann vom Erweiterungsbau in Kloten profitieren: Es werden zusätzliche attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze für Menschen mit leichter geistiger Behinderung geschaffen.

Läuft alles nach Plan beträgt die Bauzeit für den Erweiterungsbau auf dem Areal «Graswinkel» rund zwei Jahre. Anlässlich des Spatenstichs vom vergangenen Dienstagnachmittag überbrachten der Klotener Stadtpräsident René Huber sowie der Präsident des Stiftungsrats, Richard Thomet, ihre Grussbotschaften. Gross war das Interesse am feierlichen Akt auch bei den Klientinnen und Klienten der Stiftung Pigna, welche in grosser Zahl teilgenommen haben.