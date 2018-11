Mehr Platz für Sozialdienste

Die Sozialdienste des Bezirks Dielsdorf waren bisher im Bezirkshauptort an zwei Orten einquartiert, an der Geerenstrasse 6 und am Honeywellplatz 1. Während die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) ihre Bleibe am Honeywellplatz hat, sind an der Geerenstrasse der Erwachsenenschutz, die zentralen Dienste und die Geschäftsleitung untergebracht. Diese beiden Standorte bleiben weiterhin erhalten.

Da jedoch die Platzverhältnisse an der Geerenstrasse aufgrund der um 6 bis 8 Prozent gestiegenen Fallzahlen langsam, aber sicher immer enger wurden, bezogen die Sozialdienste im neuen Gebäude an der Brunnwiesenstrasse 8 – gleich neben der BMW-Niederlassung – neue Räumlichkeiten. Seit Mitte August bieten dort die Beratung Suchtprobleme und die Abteilung Persönliche Beratung ihre Dienste an. Anfang September kam das psychiatrische Ambulatorium für Erwachsene der Integrierten Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland (ipw) dazu. Die ipw hat sich bei den Sozialdiensten eingemietet.

945 000 Franken für Ausbau und Einrichtung

Der Zweckverband Sozialdienste, der alle 22 Gemeinden des Bezirks Dielsdorf umfasst, ist der erste Mieter im Neubau im Dielsdorfer Industriequartier. Im ersten Stockwerk hat die Institution eine Fläche von rund 540 Quadratmetern gemietet. Mit dem von den Zweckverbandsdelegierten genehmigten Kredit von 945 000 Franken wurden am neuen Standort ein Empfangsschalter mit Sekretariat, ein Warteraum, eine kleine Küche, ein Sitzungs- und Schulungszimmer, Toiletten und neun Büros eingerichtet. Vier dieser Büros sind an das psychiatrische Ambulatorium untervermietet.

Während der Neubau, der von einem Privaten erstellt worden ist, noch nicht in allen Details vollendet ist, «sind die Räume des Zweckverbands fertig eingerichtet und funktionstüchtig», sagte der Weiacher Boris Macullo, der Präsident des Zweckverbands. Was noch fehlt, sind die Beschilderung und der Raumschmuck wie etwa Bilder und Zimmerpflanzen.

Ein Hilfsangebot für Hilfesuchende

Es sei ein strategischer Entscheid gewesen, jene Dienstleistungen, welche die Leute aus freiwilliger Entscheidung in Anspruch nehmen können, am neuen Ort zu bündeln, erklärte der Niederhasler Daniel Frei, Geschäftsleiter der Sozialdienste Bezirk Dielsdorf (SD), bei einer Begehung der Lokalität. «Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe, wir unterstützen und begleiten die Hilfesuchenden. Diese sind jedoch vollständig handlungsfähig, wir entscheiden nichts für sie.»

Eines dieser Angebote am neuen Standort ist die Abteilung Beratung Suchprobleme. Es richtet sich an Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Dielsdorf, die unsicher sind, ob sie nicht vielleicht einen problematischen Umgang mit Alkohol oder anderen Drogen haben. Diesen Leuten bietet die Fachstelle an der Brunnwiesenstrasse eine Beratung an, sie informiert über das Thema Sucht und verhilft gegebenenfalls zu einer Behandlung. An die Beratung Suchtprobleme könne man sich auch wenden, wenn man sich vertraulich und ohne beurteilt zu werden austauschen möchte.

Umfassende Beratung in vielen Bereichen

Der zweite Fachbereich in den neuen Räumlichkeiten ist die Abteilung Persönliche Beratung. Hier werden Hilfesuchende in administrativen Angelegenheiten unterstützt, wie zum Beispiel beim Ausfüllen verschiedener Formulare, beim Erstellen eines Lebenslaufs, in Korrespondenzfragen usw. Hier werden diese Leute auch beraten bei Fragen zu Sozialversicherungen wie zum Beispiel zur Invalidenversicherung oder zu Zusatzleistungen zur AHV. Auch wird bei Fragen zu finanziellen Problemen geholfen. Die Angestellten der Sozialdienste unterstehen der Schweigepflicht.

Die persönliche Beratung steht 14 der 22 Bezirksgemeinden offen. Es sind dies Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Neerach, Niederhasli, Niederweningen, Oberweningen, Otelfingen, Regensberg, Rümlang, Schleinikon, Schöfflisdorf und Stadel. Nicht nur Direktbetroffenen, sondern auch Angehörige, Arbeitgeber, Behörden und Institutionen können die Dienste in Anspruch nehmen. Anmeldungen erfolgen beim Sekretariat (Telefon 043 422 20 40).

Geschäftsleiter Frei betonte jedoch: «Was wir nicht verwalten, ist die Sozialhilfe. Diese ist nach wie vor bei den einzelnen Gemeinden angesiedelt. Das wird oft verwechselt.»

Büro-Nachbar Psychiatrisches Ambulatorium

«Die Zusammenarbeit der Sozialdienste mit der eingemieteten psychiatrisch-psychologischen Beratung für Erwachsene ist für uns sehr wichtig», erklärte Frei. «Die Idee dahinter ist die Niederschwelligkeit. Die Leute müssen nicht nach Winterthur oder nach Zürich fahren, sondern erhalten die benötigte professionelle Hilfe und Beratung ganz in der Nähe.»

Die ipw in Dielsdorf wird vom stellvertretenden Oberarzt Wolf Hess geleitet. «Die Zuweisungen erfolgen durch Psychiater, Hausärzte oder durch Kliniken für die ambulante Nachsorge. Und die Leute können sich über das Sekretariat in Bülach anmelden», erklärte der Arzt.

Die Eröffnung nach der Eröffnung

Gestern Abend lud der Vorstand des Zweckverbands Sozialdienste Dielsdorf die Delegierten, Gemeindevertreter, den Bezirksrat, die Sozialabteilungen der Bezirksgemeinden und weitere Leute zur offiziellen Eröffnung des neuen Standorts ein, der de facto bereits seit Mitte September in Betrieb ist. Die Gäste besichtigten die neuen Räumlichkeiten und liessen sich über die Einrichtung informieren. Die Angebote der Sozialdienste werden denn auch von den Gemeinden des Bezirks Dielsdorf finanziert. (Zürcher Unterländer)