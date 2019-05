Mehr Raum und Privatsphäre

Für Frau Abdullah* ist der kürzliche Umzug aus einem Altbau, wo sich die Bewohnerinnen und Bewohner auf engstem Raum organisieren mussten, in den vierten Stock der neuen Asylunterkunft Hardhölzli ein Segen. In recht gutem Deutsch heisst sie die Besucher in der neuen Wohnung willkommen und legt Wert darauf, dass diese ihre Schuhe ausziehen. Es ist ihre Art, das neue Zuhause zu ehren.

«Nun habe ich für meinen Mann und unsere drei Kinder endlich mehr Privatsphäre», erklärt die Syrerin. Seit 2015 haben sie und ihr Mann in der Schweiz eine neue Heimat gefunden. Noch ist das Wohnzimmer etwas karg, dafür aber sehr funktional eingerichtet. Ein schwarzes Sofa steht dominant in der Mitte des Raumes. Aus dem Kinderzimmer kommen drei Buben im Vorschulalter, um im Wohnzimmer mit ihren Legobausteinen zu spielen. Sie heissen Mohammed, Abdul und Faiz.

Gebäude mit 60 Einheiten

In den vierten Stock zur Wohnung der Abdullahs gelangt man über ein freistehendes Treppenhaus und einen Laubengang. Einzelne Etagen lassen sich voneinander abkoppeln, indem zwischen dem Treppenturm aus Sichtbeton und dem Laubengang eine Brandschutztüre im Falle eines Alarms aktiviert wird. Jede Wohnung hat ihre eigene Aussenfarbe, womit laut Daniel Bucher von der Kifa AG «eine Eintönigkeit der Barackenstruktur vermieden wird». Dieser farblich gestalteten Teil ist von drei Aluminiumseiten in gleichmässigem Farbton umgeben.

«Nun habe ich für meinen Mann und unsere drei Kinder endlich mehr Privatsphäre.»Frau Abdullah*

Was die Buben der Abdullahs also mit dem Lego-Baukastenprinzip bereits beherrschen, haben die Ingenieure der Systembaufirma aus Märstetten TG mit der Bauweise der neuen Asylunterkunft im grossen Stil umgesetzt. Denn das Gebäude besteht aus rund 60 vorfabrizierten Einheiten.

Der Gemeinschaftsraum dient auch für den Deutschunterricht.

Im Erdgeschoss befindet sich ein 27 Quadratmeter grosser Aufenthaltsraum, der unter anderem für den Deutschunterricht benutzt wird. Beim Innenausbau sorgt ein Linoleumboden mit dem Ton «Forest ground» für Behaglichkeit. Pensionär Fritz Schmutz aus Regensdorf staunt, dass in den Wohnbaracken ein «angenehmes Wohngefühl aufkommt». Wie er sind mehrere Hundert Personen der Einladung der Gemeinde Regensdorf gefolgt, um sich ein Bild von der neuen Unterkunft zu machen.

Die Zimmer haben einen Kühlschrank, die Küche dient der Gemeinschaft.

Nebst Vertretern von der politischen Gemeinde und der Betreuungsorganisation ORS ist auch der Verein «gmeiNützig» mit einem Stand vor Ort. Unscheinbar wie sein Auftritt ist auch sein Wirken. Im Verein engagieren sich Freiwillige, die sich als Brückenbauer zwischen den Bewohnern der Asylunterkunft und der Bevölkerung verstehen. Beim Besuch der Familie Abdullah schafft die Präsenz einer Vertreterin des Vereins eine entspannte Atmosphäre. Mit dem Einzug in die neue Wohnung im Industriegebiet von Regensdorf hat für die fünfköpfige Familie Abdullah jedenfalls ein neues Kapitel begonnen.

* Die Familie legt Wert darauf, dass nur die Vornamen der Kinder erwähnt werden und jener der Mutter nicht. (Zürcher Unterländer)