Mehr Umsatz trotz weniger Nachfrage

Im ersten Halbjahr 2019 war das Marktumfeld von Bucher Industries insgesamt positiv. Das schreibt der Konzern in seinem gestern veröffentlichten Bericht. «Allerdings ist die Nachfrage auf hohem Niveau leicht abnehmend», erklärte CEO Jacques Sanche. Entsprechend lag der Auftragsbestand mit 908 Millionen Franken 13 Prozent unter dem Wert von Ende März und 20 Prozent unter dem Stand von Ende letzten Jahres.

Von Januar bis Juni dieses Jahres stieg der Umsatz um 6,5 Prozent auf 1,66 Milliarden, während der Auftragseingang um 4,9 Prozent auf 1,45 Milliarden Franken sank. Der Konzerngewinn verbesserte sich um 3,8 Prozent auf 122 Millionen Franken. Dies gab CFO Manuela Suter bekannt. Der Halbjahresbericht wurde erstmals in Übereinstimmung mit dem Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER anstelle von IFRS erstellt. Für einen direkten Vergleich wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst.

Bucher Emhart Glass boomt wegen Umweltgedanke

Sehr zufrieden ist man bei Bucher Industries mit der Division Emhart Glass. Der Auftragseingang hat in den ersten sechs Monaten um fast 25 Prozent zugenommen gegenüber der gleichen Vorjahresperiode. Sanche weist in diesem Zusammenhang auf die weltweit stark gestiegene Nachfrage nach Glasbehältern hin. Der Nettoumsatz hat sich um 19 Prozent auf 258 Millionen Franken erhöht. Weil der Umweltgedanke bei den Konsumenten momentan im Vordergrund steht, ist zum Beispiel Coca Cola dabei, Getränke wieder vermehrt in Glas- statt Petflaschen abzufüllen.

«Dieser Trend hat positive Auswirkungen auf Emhart Glass», erklärte der CEO. Er erwähnte aber auch, dass deswegen keine neuen Standorte geplant seien. «Wir setzten darauf, die Auslastung der vorhandenen Kapazitäten zu optimieren.» Damit sollte es vorerst möglich sein, das hohe Produktionsvolumen bewältigen zu können. Der Auftragsbestand war bereits Anfang Jahr sehr hoch und ist in den ersten sechs Monaten 2019 um weitere 30 Prozent gestiegen. Die Betriebsgewinnmarge liegt mit 12,5 Prozent 3 Prozent höher als vor einem Jahr.

5 Prozent mehr Mitarbeitende

Auch die anderen vier Divisionen, Kuhn Group, Bucher Municipal, Bucher Hydraulics und Bucher Specials trugen noch zum guten Gesamtergebnis bei, obwohl für diese die Nachfrage nachgelassen hat. Der Umsatzwachstum und die im Vorjahr getätigten Akquisitionen führten zu einem Anstieg des Personalbestands. Das Unternehmen zählt weltweit fast 13300 Mitarbeitende. Das sind 5 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Bei der Kuhn Group blieb die Nachfrage nach Landmaschinen für die Milch- und Viehwirtschaft insgesamt zufriedenstellend. Dafür belasteten die fallenden Preise für Getreide den Ackerbausektor. Eine stabile Entwicklung war in Westeuropa, vor allem Frankreich, festzustellen.

Wetter in USA hat negative Auswirkungen

Die sehr ungünstigen Wetterbedingungen im mittleren Westen der USA im Frühling erschwerte die bereits bestehende schwierige Lage der landwirtschaftlichen Produzenten dort zusätzlich. Das hatte eine deutliche Verschlechterung der Nachfrage nach Landmaschinen in einem für Bucher Industries wichtigen Markt zur Folge. In Brasilien dagegen verzeichnete die Divison ein gutes erstes Halbjahr. Zwar lag der Auftragseingang der Kuhn Group unter dem Niveau des Vorjahres, der Umsatz nahm aber leicht zu. Die schwierigen Marktbedingungen in den USA neutralisierten die positiven Auswirkungen aus Brasilien und Europa.

Bucher Municipal verzeichnete mehrheitlich einen Rückgang. Das gilt auch für Bucher Hydraulics. Bei Bucher Specials gab es eine starke Nachfrage nach Weinproduktionsanlagen, und auch das Schweizer Handelsgeschäft mit Landmaschinen konnte sich gut behaupten.

Der Konzern rechnet damit, das hohe Umsatzniveau des Vorjahres insgesamt wieder zu erreichen. Dasselbe gilt für das Betriebs- und Konzernergebnis.