Mehr erfahren über den Baustil des Riegelhauses

Die Fachwerkhäuser sind für Unterländer so allgegenwärtig, dass sie meist gar nicht mehr wahrnommen werden. Sie deshalb als «gewöhnlich» zu bezeichnen, wäre jedoch eine Beleidigung.

Einflüsse aus dem Ausland

So verstand es Referent Walter Weiss vom Verein «Fachwerkerleben» während rund 50 Minuten, die ungefähr 60 Besucherinnen und Besucher anhand verschiedener Beispiele in seinen Bann zu ziehen. Er lebt in einem der wohl klassischsten Fachwerkdörfer der Nordschweiz – in Unterstammheim. Dass er heute über Riegelhäuser Vorträge hält, kommt nicht von ungefähr. «Eigentlich wollte ich Zimmermann werden und habe diese Lehre auch angefangen. Aus gesundheitlichen Gründen jedoch musste ich diese abbrechen», erklärt er kurz seinen Lebenslauf.

So wurde aus dem angehenden Zimmermann ein Sekundarlehrer. Dem Holz und seiner Verwendung als Baumaterial von Fachwerkhäusern ist er aber ein Leben lang treu geblieben. In einem, dem Vortrag vorangegangenen Rundgang nahm er die sich im Wehntal befindenden Riegelhäuser in Augenschein. Einen eigentlichen «Wehntaler Stil» machte er nicht aus. Fand aber auch hier das eine oder andere Haus interessant. Der Einfluss aus Frankreich und Deutschland auf den Baustil ist seiner Meinung nach vom 16. Jahrhundert an sichtbar.

Weit verbreitet

Teilweise muss man als Laie gut hinschauen, um Fachwerkbauten als solche zu erkennen. Walter Weiss fand auf seinen Reisen in ganz Europa Riegelhäuser, aber auch andere Konstruktionen, wie beispielsweise Brücken. Seien dies Fachwerkbauten im Elsass, Deutschland oder Blockbauten mit ergänzendem Fachwerkbau, in der Zentralschweiz, im Rheintal oder auch in Bern. Aufwändige Riegelbauten in der ganzen Nordschweiz bis hin zum Bodensee oder aber auch im Engadin hat er dokumentiert. Sogar in Finnland hat er genau hingeschaut und an einer Kirche Hinweise auf einen Fachwerkbau gefunden. «Das zur Verfügung stehende Baumaterial bestimmte den Hausstil und die Konstruktion», so Walter Weiss.

Speditive Jahresversammlung

«Fachwerkhäuser heissen so, weil reine Steinhäuser früher zu teuer waren für den Normalbürger. Holz war günstiger zu beschaffen. Ab und zu wurde einzig die Wetterseite als reine Steinfassade gebaut. Daran erkannte man dann auch jeweils den besser situierten Besitzer», erklärte Urs Rüegger, der zusammen mit Walter Weiss gekommen war und auch im Verein Fachwerkerleben aktiv ist.

Die im Anschluss des Vortrages stattfindende Jahresversammlung ging speditiv über die Bühne. Auch im vergangenen Jahr verzeichnete das Heimatmuseum in Oberweningen stabile Besucherzahlen. Es wurden für rund 2000 Franken Schriftstücke restauriert und neue Exponate dazu gekauft. Der Zürcher Unterländer Museumsverein kann einen Gewinn von über 900 Franken im letzten Jahr verbuchen. Somit erhöht sich das Vereinsvermögen auf 17 702 Franken. Alle Traktanden wurden denn auch einstimmig angenommen von den Anwesenden. (Zürcher Unterländer)