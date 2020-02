Mehrere Events im Unterland wegen des Coronavirus abgesagt

Über die Hälfte der Unterländer Fasnachten sind bereits vorbei. Darunter auch jene in Bassersdorf – die grösste im Unterland. Ob und in welcher Form die restlichen Fasnachten stattfinden werden, ist zum Teil noch unklar. Jene in Glattfelden hat am Donnerstag begonnen und dauert noch bis Montag. Die Gemeinde teilt mit, dass das Programm wie geplant durchgeführt wird: «Weil die Fasnacht Glattfelden eher klein und dezentral organisiert ist, kann davon ausgegangen werden, dass an keinem begrenzten Ort mehr als 1000 Personen zusammenkommen.» Deshalb sei die Fasnacht nicht vom bundesrätlichen Veranstaltungsverbot betroffen. «Als Massnahme werden bei den verschiedenen Events Hygiene-Merkblätter verteilt.»

Vom Donnerstag, 5. März, bis Sonntag, 8. März, sollte die Rümlanger Fasnacht stattfinden. Urs Saladin vom Organisationskomitee bestätigt jedoch: «Die Fasnacht ist abgesagt. Die Gemeinde hat uns dazu geraten. Zudem wollen wir jetzt nicht etliche Stunden in die Vorbereitungen investieren, obwohl die Fasnacht in einer Woche unter Umständen trotzdem nicht stattfinden könnte.» Anstelle der Fasnacht organisiere der Musikverein vielleicht ein Frühlingsfest. Die Gemeinde Rümlang empfiehlt der Bevölkerung, den Vereinen und Organisationen, auf die Durchführung von Festen, Generalversammlungen und anderen grösseren Menschenansammlungen bis auf weiteres zu verzichten.

Auch der Kinderfasnacht in Wallisellen macht das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Der Umzug und Maskenball, welcher am Sonntagnachmittag hätte stattfinden sollen, wurde am Freitag abgesagt. Die bereits gekauften Tickets können am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr beim Doktorhaus zurückgegeben werden.

Keine Einschränkungen

Ob die Superfinals im Unihockey wie geplant durchgeführt werden können, steht zurzeit noch nicht fest (der ZU berichtete gestern). Die Duelle um den Schweizer Meistertitel im Unihockey sollen Mitte April in der Klotener Swiss Arena stattfinden. «Noch haben wir keine konkreten Hinweise, dass wir den Event absagen müssen und wir gehen davon aus, dass dieser wie geplant durchgeführt wird», erklärt Projektleiter Daniel Kasser. Über eine Austragung vor leeren Rängen oder aber eine Absage des Finaltags entscheidet am Ende jedoch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden.

Viele Veranstaltungen im Unterland können trotz Coronavirus ohne Einschränkungen durchgeführt werden. «Wir machten uns die ganze Woche Sorgen, ob der Bachenbüler Blasmusig-Sunntig wirklich stattfinden kann», sagt Annemarie Studer vom Vorstand der Dorfmusik Bachenbülach. Doch nun stehe der planmässigen Durchführung der Veranstaltung am Sonntag nichts mehr im Wege. «Wir haben von der Gemeinde die Erlaubnis erhalten.» Auch die Eglisauer Tanzwoche, die heute beginnt und bis am nächsten Sonntag dauert, kann wie geplant durchgeführt werden. Organisatorin Denise Huber sagt: «Ich mache mir eigentlich keine Sorgen wegen des Coronavirus und verstehe die ganze Panikmache nicht.»