Mehrere zehntausend Franken Schaden nach Küchenbrand

Am Mittwochmittag kurz nach 13.30 Uhr rückte die Feuerwehr aus, weil in einem Mehrfamilienhaus in Oberglatt eine Küche brannte. Die Flammen wurden rasch gelöscht, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

In der Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Feuers eine Frau, die die Wohnung rechtzeitig verlassen konnte. Aus den benachbarten Wohnungen wurden 15 Personen evakuiert, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt.

Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar, weshalb die Bewohnerin mit ihren beiden Kindern in einer anderen Unterkunft untergebracht wurde. Gemäss ersten Abklärungen des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich steht als Ursache des Feuers eine Pfanne auf dem Herd im Vordergrund. (mcp)