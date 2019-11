«Meine Fahrgäste sind alles Morgenmuffel»

Demnächst ist ein weiteres Kapitel im Berufsleben von Ernst Volkart abgeschlossen. Am 13. Dezember fährt er seine letzte Tour vom Bahnhof Schöfflisdorf-Oberweningen nach Schleinikon ins Busterminal. In den vergangenen 25 Jahren war er immer von 6 bis 8 Uhr und von 16 bis 19.30 Uhr mit seinem Bus unterwegs. «Das bedeutet regelmässig späten Feierabend», sagt er. Er ist nicht traurig, dass sich das jetzt ändert und er am Abend früher zu Hause ist. «Ich werde diese Einsätze nicht vermissen.»

Volkart war Fahrer des Linienbus 555 und fuhr Haltestellen in Schleinikon und Oberweningen an. Nachdem die S-Bahnlinie durch das Wehntal in Betrieb genommen worden war, brauchte es einen Zubringer zum Bahnhof. Auf Initiative des damaligen Schleiniker Gemeindeschreibers kam der Busbetrieb mit Ernst Volkart zustande. Am Anfang war das Fahrzeug rot und von einem anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt worden.

«Auf die gelbe Uniform

habe ich aber verzichtet. Die kam für mich nicht in Frage.»Ernst Volkart

Postautochauffeur

«Mit der Übernahme dieses Streckenabschnitts durch die Post ist einiges anders geworden», sagt Volkart. «Auf die gelbe Uniform habe ich aber verzichtet. Die kam für mich nicht in Frage.» Er fühlt sich vom Unternehmen auch ein wenig verschaukelt. Er sei angefragt worden, bis wann er als Buschauffeur arbeiten wolle. Seine Antwort lautete, bis er 70 Jahre alt sei. Das allerdings ist er nächstes Jahr. Trotzdem wird der nun auf den Fahrplanwechsel vom 15. Dezember hin pensioniert. Die Post hat die Linienführung geändert. Volkart findet, das Unternehmen hätte ihn früher über die neue Situation informieren müssen.

Viele verschiedene Berufe

Ursprünglich hat der Schleiniker Bäcker gelernt. Er war aber auch als Bauarbeiter im Einsatz, ist Taxi gefahren, hat bei BMW in Dielsdorf gearbeitet und bei einer anderen Firma Baumaschinen repariert. «Mit meiner damaligen Partnerin zusammen habe ich zudem von 1985 bis 1990 im aargauischen Unterendingen gewirtet», erzählt er. Sein Herz schlägt allerdings für Autos. Er hatte sich nämlich einen grossen Car gekauft und «Volkart Reisen» gegründet. Ich war in ganz Europa mit Reisegruppen unterwegs, habe dadurch viel gesehen und auch Neues gelernt.»

Irgendwann war auch diese Ära zu Ende. Neben seinem Engagement als Postautochauffeur baute er 2001 den Reifenhandel Pneuhaus Wehntal auf. Dort wird er seine Fähigkeiten weiterhin einsetzen. «Das nennt sich dann ab Mitte Dezember Freizeitbeschäftigung», erklärt er lachend.

Zusatzhaltestelle beim Alterszentrum

Mit der Zeit hat Volkart die Eigenheiten seiner Fahrgäste kennen gelernt. «Die meisten steigen hinten ein ohne zu grüssen, sitzen ab und schweigen weiter», erzählt er. «Das sind alles Morgenmuffel.» Nach und nach habe es sich ergeben, dass er den Bus auch ausserhalb der regulären Stopps anhält, zum Beispiel in der Nähe des Alterszentrum Wehntal in Schöfflisdorf. «Das betrachte ich als Dienstleistung für die Bewohnerinnen und Bewohner.»

Manchmal habe er auch Sonderwünsche anderer Leute erfüllt. Er kenne zwar die Namen der meisten Passagiere nicht, doch wisse er, aus welcher Haustüre sie jeweils angerannt kommen. Weil am Bahnhof jeweils genug Zeit blieb für den Anschluss auf die S-Bahn, habe er auch auf Nachzügler warten können.

«Einmal funktionierte der Anlasser nicht, ein anderes Mal ging der Wasserschlauch kaputt.»Ernst Volkart

Volkart erinnert sich an zwei Zwischenfälle, bei denen die Leute im Postauto zu Fuss weitergehen mussten. «Einmal funktionierte der Anlasser nicht, ein anderes Mal ging der Wasserschlauch kaputt.» Und eines schönen Tages fuhr gar kein Bus. «Ich erlaubte mir, einen Ferientag zu nehmen und hatte einen Ersatzchauffeur aufgeboten. Bloss war dieser wegen eines Missverständnisses nicht erschienen, und die Leute warteten vergeblich an den Haltestellen.» Wie er später von einer Frau hörte, sei das gar nicht schlimm gewesen. Das Wetter war schön, und man habe gut zu Fuss gehen können.

Die offiziell letzte Fahrt macht Volkart am Freitag, 13. Dezember. Einen Tag später bringt er das Postauto noch nach Stadel zum dortigen Autobetrieb, wo es in Zukunft zum Einsatz kommen wird.