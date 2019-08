«Meistens bin ich der Flaschenhals»

Wo der neue Baudirektor seine Schwerpunkte setzt

Klimaschutz: Martin Neukom will in dieser Legislatur eine langfristige Klimastrategie verabschieden. Wichtig sei ihm dabei ein Blick von unten und die Frage, wie unsere Gesellschaft ohne Fossilien auskommen kann. Ein Instrument sieht er in den Mustervorschriften im Energiebereich der Kantone (Muken). Mit einer entsprechenden Vorlage will er noch in diesem Jahr ins Parlament. Zudem sollen künftig nur noch emissionsfreie Fahrzeuge angeschafft werden.



Biodiversität: Der Artenschwund sei ein grosses Problem im Kanton, sagte Neukom. Ein Naturschutz-Gesamtkonzept existiere zwar bereits. Doch zur Umsetzung fehlten die nötigen Mittel. Noch in diesem Jahr will der grüne Regierungsrat das Geschäft im Kantonsrat behandeln.



Wasser: Ebenfalls noch in diesem Jahr will der Baudirektor ein neues Wassergesetz präsentieren. Die letzte Version fiel im Februar beim Zürcher Stimmvolk durch. Auch die Revitalisierung der Gewässer möchte Neukom vorantreiben. Bei der Zielvorgabe von fünf Kilometern pro Jahr liege der Kanton zurück. «Viele Gewässer sind noch eingedolt – das ist schlecht für Natur, Hochwasserschutz und Erholung.»



Bau und Raumplanung: Die Hitzeinseln in den Städten sollen reduziert werden. Dazu plant Neukom im Rahmen der Revision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) ein ganzes Paket mit raumplanerischen Massnahmen. Details nannte er keine. Ausserdem sieht er Potenzial im Immobilienmanagement. «Wir müssen uns überlegen, wie wir unsere Flächen besser und effizienter nutzen.» Auch bei der Realisierung von Immobilienprojekten drückt die Parteizugehörigkeit des Regierungsrats durch. Er will häufiger mit Holz bauen und mehr Solaranlagen sehen – nicht nur auf Dächern, auch an den Fassaden.



Verwaltung: Er bekomme viele Briefe. Und häufig gehe es darum, ein Vorgehen der Baudirektion zu erklären. «Der Staat ist komplex – und gerade deshalb ist mir eine verständliche Sprache wichtig», sagte Neukom. Genauso wichtig sei ihm eine gute Fehlerkultur. «Wer keine Fehler macht, bleibt stehen. Wir kommen nur weiter, wenn wir etwas ausprobieren und aus den Fehlern lernen.» Mehr Offenheit will er auch in den Büros, weg von Einzelräumen, hin zu offenen Arbeitsbereichen mit mehr Begegnungsorten. Und auch die digitalen Möglichkeiten sollen besser genutzt werden. So müsse es beispielsweise möglich sein, bei Vernehmlassungen die zahlreichen Einwendungen mit einer IT-Lösung schneller verarbeiten zu können. (hz)