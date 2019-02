«Misteln sind schlimmer als Feuerbrand»

Eine andere Mistelart für Asterix’ Zaubertrank

Des einen Freud, des anderen Leid: Während Misteln für Hochstamm-Apfelproduzenten ein Greuel sind, geben andere gutes Geld für Misteln aus. In der Vorweihnachtszeit sind Misteln begehrte Pflanzen, weil sie seit Jahrhunderten Kultstatus haben. Paaren, die sich unter einem aufgehängten Mistelzweig küssen, bleibe die Liebe ewig treu – so der Glaube zumindest. Misteln sollen auch böse Geister, Krankheiten und Unheil von Vieh und Mensch fernhalten. Eine schöne Mistelkugel ist dabei schnell einmal 100 Franken wert.



Die keltischen Druiden schnitten für ihre Medizin und ihre kultischen Handlungen ebenfalls Misteln von den Bäumen. Allen voran der Druide Miraculix, der für Asterix‘ Zauberbrank Misteln erntete. Dabei dürfte es sich jedoch nicht um die Laubholzmistel (Viscum album) gehandelt haben, sondern um die Eichenmistel (Loranthus europaeus), die – wie der Name schon sagt – nur auf Eichen wächst. In der Schweiz soll sie schon gar nicht vorkommen, was vielleicht auch besser ist, denn auch die Eichenmistel kann den Baum abtöten. (cy)