Misten, bürsten, wischen

Die Leser entscheiden, welche Qualen Redaktor Flavio Zwahlen durchzustehen hat. So simpel ist das Konzept der Video-Serie «Qualen für Zwahlen». Klar habe ich da immer ein wenig Bammel. Denn ich weiss ja nie, was wirklich auf mich zukommt. Nun muss ich aber eingestehen, dass sich das Ganze bisher in eine andere Richtung bewegt hat, als ich es erwartet hatte. Ich rechnete mit Mutproben, bei denen ich zum Beispiel meine Höhenangst überwinden muss. Glücklicherweise blieb mir das vorläufig erspart. Dafür waren meine bisherigen Aufgaben umso spannender. So half ich bereits auf dem Gemüsebau der Familie Schärer in Oberweningen mit. Und nun musste ich im Dressur- und Ausbildungsstall Mainau in Dielsdorf Hand anlegen. Bei diesen Arbeiten, welche die Angestellten tagtäglich erledigen, von Qualen zu sprechen, wäre ein wenig überzogen. Aber ich als Bürogummi kam mächtig ins Schwitzen und entwickelte grossen Respekt für diese Arbeiten.

Als Kind wollte ich Ritter werden. Die Vorstellung, mit einer pompösen Rüstung durchs Unterland zu reiten, bringt mich aber auch heute noch zum Träumen. Gut möglich, dass die US-amerikanische Fantasy-Serie «Game of Thrones» dabei einen gewissen Einfluss auf mich nimmt. Ritter gibt es heute keine mehr, aber Journalismus ist ja auch ganz o. k. Als ich aber im Dressur- und Ausbildungsstall Mainau auf ein Pferd steigen durfte – das dritte Mal in meinem Leben –, fühlte es sich dann doch sehr magisch an. Ich war aber nicht nur zum Spass in Dielsdorf. Auf dem Hof von Markus und Simone Graf gibt es viele Arbeiten zu erledigen. So musste ich unter anderem den Miststock umgraben. Die Dämpfe (es waren richtige Wolken), die dabei in meine Nase gelangten, waren für mich als Anfänger sehr intensiv. Aber ich gewöhnte mich einigermassen schnell daran.

Weiter gings mit Stallausmisten, Pferdbürsten sowie Hofwischen. Ich hatte Glück: An jenem Morgen blieb es trocken und die Sonne drückte gar etwas durch. Und da mein Rücken bereits erste Anzeichen von Überbelastung aussendete, war ich froh, dass ich wenigstens nicht frieren musste. Und es kam ja noch besser. Ich durfte auf das 18-jährige Pferd mit dem klingenden Namen Horieus steigen. Der Wallach war in der Disziplin Dressurreiten bei mehreren Grands Prix im Einsatz. «Nun ist er in Rente», sagt Simone Graf. Sie beschreibt Horieus als liebenswert und ruhig. Und das war auch gut so, denn er merkte, dass da ein ziemlich Ungeübter auf ihn steigen wollte.

Dielsdorf ist ein Pferde-Mekka. In einem Umkreis von hundert Metern befinden sich insgesamt sechs Stallungen. Der Stall Mainau hat sich auf Dressurpferde spezialisiert. «Auf unserem Hof leben 35 Pferde, die wir täglich trainieren und pflegen.» Entsprechend gross ist der Aufwand für die Familie Graf und deren Mitarbeitende. «Wir arbeiten sieben Tage in der Woche von frühmorgens bis spätabends.» Für Ferien bleibe da fast keine Zeit. Reich werde man ebenfalls nicht: «Es ist eine Herzensangelegenheit.» (Zürcher Unterländer)