Mister Right – «Gefällt mir!»

Der Swiss Men’s Award 2019 ist die Neuauflage der 2012 zu Grabe getragenen Mister-Schweiz-Wahl. Während früher ein Mister Schweiz vor allem schön sein musste, kommt es heute beim Mister Right auf das Gesamtpaket an. Der Bachen­bülacher Daniel Pticek ist überzeugt, dass er dieses mitbringt. Er ist jetzt einer der 19 Männer, die um den Titel kämpfen. Am Anfang waren es 21, zwei haben den Kampf schon aufgegeben.

Kampf als Ausgleich

2014 wurde Pticek Vizewelt­meister in Kickboxen und Full-Contact-Weltmeister und trägt auch Titel in Kampfsportarten, deren Namen der Laie nicht einmal aussprechen kann. Im Moment trainiert er den Nachwuchs im Modern Martial Art Center in Bachenbülach. «Im Ring geht es zur Sache. Da tue ich meinem Gegner richtig weh», berichtet er und zieht dabei eine Augenbraue hoch. Aber wie er so sympathisch da sitzt, kann man sich das gar nicht vorstellen. «Privat tue ich keiner Fliege etwas zuleide», rela­tiviert er dann auch und erzählt­, dass der Kampfsport für ihn primär als Ausgleich für den bewegungsarmen Berufs­alltag diene.

Moderner Mann

Erst kürzlich hat sich der gelernte Schreiner zum eidgenössisch diplo­mierten Technischen Kaufmann weitergebildet. Im Moment plant er Küchen bei Sanitas Troesch in Zürich und verknüpft so Schreiner- und Techniker­wissen. Nebenbei erzählt er, dass Waschen, Bügeln, Putzen und Kochen für ihn kein Pro­blem seien und er grundsätzlich allen Menschen respektvoll, freundlich und auch pünktlich begegne. «Ein normaler, moderner Typ, der sich für nichts zu schade ist», sagt er.

«Die Teilnahme an der Mister-Right-Wahl ist für mich ein weiterer Schritt. Man hat nie ausgelernt», erklärt er. Horizont erweitern, spannende Menschen treffen, neue Ziele – das brauche er. «Raus aus dem Hamster­rad», beschreibt er es. Hilfreich wird es für den lebens- und unternehmungslustigen Mittdreissiger auch sein, dass er beim TV-Sender 3 Plus auch schon ums Herz der «Bachelorette» Zaklina Djuricic buhlen und so Medienerfahrung sammeln konnte.

Influencer

Um im März 2019 bei der Wahlnacht den Titel abzuräumen, muss Pticek vor allem auf den sozia­len Medien Präsenz zeigen. Was zählt, sind die Anzahl der ­Likes, Freunde und Follower auf Face­book und Instagram. Auf der Web­site des Veranstalters kann man ihm zudem jede Woche die Stimme schenken. Jeweils am Sonntag ist Auswertung. Der Kandidat mit den geringsten Erfolgen scheidet aus.

In Trainingslagern im Hotel Waldhaus Flims werden die Kandidaten von erfah­renen Influencern fit fürs Geschäft gemacht. An dieser Stelle­ sei erklärt, dass ein Influencer keineswegs ein Mensch ist, der sich mit dem Influenca-Virus eine Grippe eingefangen hat. Vielmehr sind dies Prominente, die in den sozialen Netzwerken für Werbung und Vermarktung von allen möglichen Dingen infrage kommen.

Tattoo mit Bedeutung

Früher war Social Media für Daniel Pticek ein Buch mit Sieben Siegeln. «Keine Ahnung. Überhaupt nicht viel los», sagt er. Im Trainingslager wurde Pticek auf Touren gebracht. Als er sich vor einigen Tagen ein Tattoo auf eine Wade stechen liess, waren seine Follower hautnah dabei. «Für mich hat ein Tattoo immer eine Bedeutung», sagt er und philosophiert dann weiter: «Mein neues zum Beispiel zeigt einen Koi­fisch, der sich zum Drachen weiter­entwickelt. Auch ich war einmal ein kleines Fischlein, entwickle mich, bin noch nicht fertig damit und werde es wohl auch nie sein.» (Zürcher Unterländer)