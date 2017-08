«Mit 2000 Leuten in der Altstadt wirds ziemlich eng»

Das zahlen die Städte

An Stadtfestivitäten beteiligt sich gemeinhin auch die öffentliche Hand. Für das diesjährige Büli-Fäscht hat die Stadt Bülach in ihrem Voranschlag 2017 wie folgt Gelder eingestellt: 70 000 Franken sind an Infrastruktur und Dienstleistungen geplant, darüber hinaus sind 10 000 Franken in bar als Unterstützung kalkuliert. Eine Defizitgarantie übernimmt die Stadt nicht. Damit bewegt sich die Rechnung, die dem Bülacher Steuerzahler präsentiert werden wird, durchaus im Rahmen: Die Stadt Opfikon geht für das 50-Jahr-Jubiläums-Stadtfest von 2018 von einem Beitrag von 88 000 Franken aus; hinzu kommen Leistungen der städtischen Werke (Energie Opfikon) im Umfang von 12 000 Franken. Eine Defizitgarantie wird mit 41 000 Frankena aufgeführt. Die Stadt Kloten wiederum hatte für das Stadtfest 2017, das an drei Tagen Ende Juni stattgefunden hat, im Voranschlag 50 000 Franken bereitgestellt. red