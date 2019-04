Mit Ambition und Gelassenheit

«Ich fühle mich sehr gut und so richtig parat für die Saison», verkündet Marco Iten gleich zu Beginn des Internettelefonats von der türkischen Schwarzmeerküste. Zum Samsun Golf Club in Atakum, der heuer neu zu den Stationen der zweithöchsten europäischen Profiserie zählt, ist der 28-Jährige bereits in der Nacht auf Ostermontag angereist. Sich frühzeitig mit den Bedingungen am Turnierort vertraut zu machen, gehört zum Alltag des Niederglatters, der seinen Sport seit zwei Jahren als Vollprofi ausübt. Neue Wege beschritt er dagegen in den Wochen vor dem Auftaktturnier der European Challenge Tour. Statt wie im Vorjahr im heimischen Golfclub Rheinblick im deutschen Lottstetten oder an der portugiesischen Atlantikküste weitgehend alleine für sich an der guten Frühform zu feilen, weilte er im April für zwei Wochen in England.

Dort arbeitete Iten in Gegenwart seines langjährigen Trainers Haydn Selby Green intensiv an der Golftechnik und versuchte, die leichten Anpassungen und neuen Impulse an zwei Vorbereitungsturnieren unter Wettkampfbedingungen direkt umzusetzen. «Das hat streckenweise schon ganz gut geklappt, punkto Technik bin ich so weit, wie ich sein sollte.» Namentlich beim Putten, dem Spiel mit dem am Boden rollenden Ball zum Abschluss jedes Lochs, habe er Details verändert. Beim sogenannten langen Spiel, den weiten Schlägen, ging es für ihn indes in erster Linie darum, seine Bewegungen in Einklang mit neuem Material zu bringen. Überhaupt sei die Saison-Vorbereitungszeit reibungslos und nach Plan verlaufen, berichtet Iten zufrieden. So scheinen die Voraussetzungen zu stimmen, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. «Ich habe den Aufbau bewusst so angelegt, dass ich bereits zu einem frühen Zeitpunkt eine gute Wettkampfform erreichen kann. Die Turniere in England sollten helfen, in einen guten Rhythmus zu finden und ihn auf der Challenge Tour nahtlos fortzusetzen», verrät Iten, «denn je früher man ein heisses Händchen hat, desto besser.»

Dominoeffekte auf dem Golfplatz

Marco Itens veränderter Formaufbau ist wohl begründet – in den Erfahrungen aus dem Vorjahr. Zu Beginn seiner ersten Spielzeit in der zweithöchsten europäischen Profiserie, in die er nach nur einem Jahr auf der untersten Stufe aufgestiegen war, blieben die Erfolgserlebnisse Mangelware. «Es war für mich selbst überraschend, dass ich nicht so gute Resultate erreicht habe, obwohl ich mich eigentlich gut in Form gefühlt hatte», verrät Iten, «vielleicht hatte ich danach ein bisschen zu viele Zweifel.» So habe ein im Golfsport häufig beobachteter Dominoeffekt, wonach ein plötzliches gutes Resultat weitere Erfolge nach sich ziehe, in die umgekehrte, ungewollte Richtung gewirkt. «Auch wenn die Entscheidung oft erst in den letzten drei Turnieren der Saison fällt, ist es darum sehr hilfreich, gleich am Anfang etwas vorzulegen», erklärt er. «Das ist besser für die Moral und nimmt den Druck etwas heraus.» In Samsun und an den beiden nächsten, unmittelbar anschliessenden European-Challenge-Tour-Turnieren peilt er daher einen Top-10-Platz an.

Trotz aller Hoffnung auf die so wichtige gute Startform: Sein Abschneiden in der Saison 2018 lehrt Marco Iten ebenfalls, dass er auch ohne frühe Erfolge eine gute Rolle spielen könnte. Denn in der zweiten Saisonhälfte ging es damals bergauf, gegen Ende sicherte er sich mit einem 2. Rang in Irland einen Platz unter den Top 45 der Jahreswertung. Damit verbunden war die Teilnahme an den letzten beiden Turnieren der Saison in China. «Hätte ich dort noch einmal so gut abgeschnitten wie in Irland, wäre ich den besten 15 der Jahreswertung schon sehr nahe gekommen.»

Späte Erfolge geben Mut

In diesem Kreis zu landen, gibt Iten wie schon im Vorjahr als sein Saisonziel an. Erreicht er es, so erlangt er für die kommende Spielzeit die Tour Card, das uneingeschränkte Startrecht auf der European Tour, der höchsten europäischen Profiserie. Doch auch ein Platz unter den Top 30 der Challenge-Tour-Saisonwertung wäre ein schöner und wichtiger Erfolg, brächte er ihm doch das Recht auf 15 Turnierteilnahmen auf höchster europäischer Stufe in der Saison 2020 ein. Angesichts seines 37. Rangs im Endklassement der vergangenen Spielzeit erscheint zumindest das als überaus realistisch.

Die Topplatzierungen im vergangenen Herbst nähren indes die Hoffnung auf mehr. «Ich habe selbst erlebt, dass es für mich reichen kann, vorne mit dabei zu sein», führt Iten aus, «mental gesehen, ist das enorm wichtig. Unter anderem, weil ich jetzt weiss, dass ich nicht von A bis Z eine Hammersaison spielen muss, um am Ende mein Ziel erreichen zu können.» Eine gewisse Gelassenheit, die ihm spätestens diese Erfolgserlebnisse verliehen haben, schwingt in seiner festen Stimme und den wohlüberlegten, klaren Worten mit.

Prominentes Vorbild in Sachen Geduld

Geduldig weiterzuarbeiten, wenn es einmal nicht läuft, sieht er denn auch als zentralen Teil des Erfolgspuzzles in seiner Sportart an. Als Vorbild in Sachen mentaler Härte und Disziplin, die es brauche, um Rückschläge unbeschadet wegzustecken, nennt der Niederglatter den US-Stargolfer Tiger Woods. «Nach seinen vielen Verletzungen und privaten Problemen haben ihn alle längst abgeschrieben – trotzdem hat er in diesem Monat plötzlich wieder ein Major-Turnier gewonnen, zum ersten Mal seit elf Jahren. Daraus können nicht nur wir Golfspieler einiges lernen», meint Iten. Ganz so lange möchte die aktuelle Nummer 529 der Golf-Weltrangliste freilich nicht auf seinen Aufstieg zur European Tour warten.

Ob es damit heuer schon klappen wird? «Die Erfahrungen aus der letzten Saison helfen mir weiter, nur schon, weil ich die meisten Plätze auf der Tour und die Infrastruktur vor Ort jetzt schon kenne. Auch technisch habe ich mich im Vergleich zum letzten Jahr weiter verbessert», sagt Iten. Und gibt dennoch zu bedenken: «In unserem Sport stellt sich der Erfolg noch lange nicht ein, nur weil man alles richtig gemacht hat. Gerade auf dieser Stufe liegt alles so nah beisammen, dass oft nur Kleinigkeiten über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Aber das macht ja gerade den Reiz aus.» (Zürcher Unterländer)