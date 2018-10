Mit Erstlingsroman an der Frankfurter Buchmesse

Der erste Roman der Oberhaslerin Nadine Gerber war noch nicht veröffentlicht, da hatte sie ihren zweiten bereits geschrieben. Das lag daran, dass diese Herzens­geschichte, wie die Autorin es nennt, seit 18 Jahren in ihrem Kopf herumspukt. Mitgerissen vom Schreib-Flow ihres Romans «Galway Girl», der am 1. Juni dieses Jahres erschienen ist, war ihr neuer Roman mit dem Namen «Herz über Bord – Rudere nie zurück» schnell fertiggeschrieben.

Der Erfolg ihres ersten Buches veranlasste den deutschen Piper-Verlag, das neue Werk in die Reihe­ «Piper Gefühlvoll» aufzunehmen. Die absolute Krönung war für Nadine Gerber die Frankfurter Buchmesse Mitte Oktober, wo ihr Roman mit weiteren Neuerschei­nungen vorgestellt wurde. «Diese Buchmesse ist die grösste der Welt, hier seinen Roman­ vorgestellt zu bekommen, ist etwas ganz Besonderes», meint die Jungautorin.

Aber die Konkurrenz sei riesig. «Galway Girl» verkaufe sich über­durchschnittlich gut. Dies bestätige nicht nur der Verlag, sondern zeige sich auch im direkten Vergleich mit anderen Autoren, mit denen sie an der Buchmesse geredet hat. «600 ver­kaufte Exem­plare seit Juni tönt nach wenig, aber es ist mein erster Roman und ich bin ja noch unbe­kannt.»

Der Held ist nicht nur stark und schön

Wer weiss, vielleicht ändert sich das mit ihrem Herzensroman, der Anfang nächsten Jahres erscheint. Dieser sei zwar auch ein typischer Liebesroman, wie Gerber erklärt. «Er ist aber nicht so sehr klischeebehaftet wie mein erster.» Klassisch bleibt, dass sich Hanna und Simon, die Protagonisten des Romans, verlieben und auf Hindernisse stossen. «Diesmal habe ich aber versucht, von diesem Klischee wegzukommen, dass der Held nur schön und stark sein muss. Meine Lektorin hat mir bereits gesagt, ich müsse in gewissen Szenen Simons Männlichkeit mehr hervorheben.» In welchen verrät die Autorin nicht und lacht dabei herzlich.

Nadine Gerber, Autorin

Hintergrund des Liebesromans ist der Rudersport. Hanna ist eine der besten Ruderinnen der Welt und bekommt die Chance, bei den Olympischen Spielen mitzumachen. Sie verliebt sich in Simon, ihren Trainer. Für sie ist er immer der Starke; der Leser aber merkt schnell, dass Simon auch Schwächen und etwas Des­truk­tives hat. Der Autorin war wichtig, dass die Handlung im Bereich des Leistungssportes spielt. Das Training und das Umfeld muss­ten für beide Protagonisten aber auch realistisch sein.

Deshalb recherchierte sie beim Grass­hoppers Ruder­club. «Dessen Mitglieder rudern auf Leistungssportniveau. Ich konnte mit dem Trainer sprechen und mich vergewissern, ob meine Fak­ten stimmen.»

Schreiben, Beruf und Familie unter einem Hut

Neben dem Wissen über den technischen Hintergrund, den Ablauf der Nomination für die Olympischen Spiele und der Ar­beits­belastung für die Sportler nutzte die Autorin auch eine andere Seite des Sportes für ihren Roman. «Für Hanna und Simon ergeben sich romantische Stimmungen beim gemeinsamen Rudern im Sonnenuntergang.» Das Wichtigste sei für sie aber, dass die Entscheidungen der Prota­gonisten nachvollziehbar sein müss­ten.

Die 38-jährige Nadine Gerber ist Mutter von Lias (5) und Maé (3) und arbeitet 50 Prozent als Jour­nalistin. Dass sie alles mit dem Schreiben unter einen Hut bringt, liegt einerseits am zeitverschobenen Arbeiten, aber auch an der guten Betreuung für ihre Kinder. «Donnerstag ist mein Schreibtag, da sind die beiden im Kindergarten und in der Krippe.» Daneben treibt die Autorin Sport, fotografiert, bastelt oder liest auch selber gerne.

