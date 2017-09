Mit Essen aus dem Helikopter in den Sonnenuntergang

Musik, die einen zurück in die Ferien versetzt, der Duft von Grilladen in der Nase und im Himmel Flugzeuge, die in den Sonnenuntergang fliegen. Der Heligrill beim Spotterplatz an der Klotenerstrasse lud am Donnerstagabend im Rahmen von «Food Zurich» – ein Kulinarik-Festival vom 7. bis 17. September – zum «Sunset Grill».

Für diesen Anlass hat der Koch Norman Hunziker, der ebenfalls Teamchef der Schweizer Junioren-Kochnationalmannschaft ist, ein neues Menu kreiert: Rindssalsiccia mit Curry-Karottenbrot und süssem Senf, dazu Country-Fries und ein selbstgemachter Kräutereistee.

Mit der Musik Feriengefühle unterstreichen

Daniel Fleischer, der für das Marketing der Events beim Heligrill und anderen Anlässen rund um den Flughafen zuständig ist, begründete die Teilnahme an der «Food Zurich» neben dem Essen vor allem auch mit dem Standort: «Unsere Location ist einzigartig. Sowohl wegen der Nähe zu den Flugzeugen, als auch durch den russischen Helikopter, der als Küche dient.»

Christine Reichwein aus Rümlang sass mit ihrem Partner Christian Bachmann und dessen Tochter Vanessa Hochholdinger an einem der Tische, genoss bei einem Getränk die Abendsonne. «Der Heligrill liegt auf meiner Joggingstrecke, deswegen komme ich hier öfters vorbei», sagte Reichwein. Auf den «Sunset Grill» wurde sie über Facebook aufmerksam.

Christian Bachmann, der beim Spotterplatz meist lieber die Leute als die Flieger beobachtet, war am Donnerstag besonders von der Musik angetan: «Die ist genau mein Ding, richtig chillig.» Dafür zuständig war DJ Gusto Brown, der mit bürgerlichem Namen Reto Braun heisst. Der Musikstil: Lounge, Balearic und Deep-House, angereichert mit einer Prise Funk. «Ich finde es toll, hier aufzulegen. Der Ort weckt Feriengefühle, die ich versuche, mit der Musik zu unterstreichen», erklärte er. An jedem der sechs Abende des «Sunset Grill» steht ein anderer DJ hinter den Plattentellern. (Zürcher Unterländer)