Mit Handicap für den Sieg trainieren

Draussen ist es schon dunkel, doch in der Sporthalle der Heilpädagogischen Schule Limmattal in Dietikon wird noch hart trainiert. In Viererteams treten die Unihockeyspieler und -spielerinnen des Vereins Plusport Limmattal gegeneinander an. Der Umgang unter den 12- bis 32-Jährigen ist ehrlich und herzlich zugleich.

In ein paar Tagen werden sie als «Limmattaler Fighters» ins waadtländische Villars an die Winter Games der Special Olympics ziehen – die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit einer geistiger Beeinträchtigung. Vom 23. bis 26. Januar messen sich in Villars 619 Athletinnen und Athleten in den Sportarten Ski Alpin, Langlauf, Snowboard, Unihockey und Schneeschuhlaufen. Mit Spielen, Kraft- und Ausdauertraining versucht Trainer Anto Grgic seine Schützlinge auf die Wettkämpfe vorzubereiten. «Es geht nur mit Geduld», sagt Grgic. «Man muss sie verstehen und auch wissen, dass jeder und jede von ihnen Grenzen hat.»

«Teil meines Lebens»

Einmal pro Woche trainiert er mit seiner achtköpfigen Mannschaft in Dietikon. Unter ihnen ist auch André Kälin. Seit zejhn Jahren spielt er Unihockey und kann ohne seinen Sport nicht mehr leben, wie er sagt. «Unihockey und auch die Wettkämpfe bedeuten mir alles und sind ein grosser Teil meines Lebens.» Ihm gehe es in erster Linie auch nicht mehr darum immer zu gewinnen, sondern die jüngeren Mitspieler zu fördern, sagt der 32-Jährige. «Wenn ich mein Team für ein Trainingsspiel zusammenstelle, nehme ich immer den Kleinsten ins Team sowie jene, bei denen ich Talent sehe und dies fördern möchte.»

André Kälin fing als 5-Jähriger mit Eishockey an und ist nun leidenschaftlicher Unihockeyspieler.

Zu diesen gehört auch die 15-jährige Alessia. Ihre Mutter sitzt am Feldrand und schaut ihrer Tochter stolz beim Spielen zu. «Die Wettkämpfe der Special Olympics sind lässig, aber für Alessia auch eine Herausforderung, da sie Autistin ist.» Die einzelnen Beeinträchtigungen seien zwar unter den Teammitglieder kein grosses Thema. Trotzdem muss Trainer Grgic auf die jeweiligen Beeinträchtigungen der Sportlerinnen und Sportler achten. «Die einen haben Epilepsie, leiden unter Anfällen oder halten den psychischen Druck nicht immer aus», sagt er. Darauf müsse man Rücksicht nehmen.

In Villars wird derzeit alles vorbereitet, damit man den Athletinnen und Athleten ein gutes Sportfest bieten kann. Wettkämpfe werden genauestens geplant und letzte Details für die unterhaltsamen Aktionen wie das Eröffnungsfest vorbereitet. «Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen genauso als Sportler ernstgenommen und gefeiert werden wie alle anderen Sportler auch», sagt Irene Nanculaf, Mediensprecherin von Special Olympics Switzerland. «An den nationalen Games erhalten sie eine Plattform, wo sie nach intensiven Trainingsphasen vor Publikum ihre Leistungen zeigen können, angefeuert werden und Anerkennung erhalten.» Genau das ist auch das Ziel von Special Olympics. Nebst der Gleichstellung geht es auch darum, das Selbstwertgefühl, die körperliche Fitness und die Selbständigkeit der Leute zu fördern.

Nationale Winter Games 2016 in Chur. (Youtubevideo)

Gegründet um 1968

Gegründet wurden die Special Olympics 1968 von Eunice Kennedy-Shiver, einer Schwester des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. In den späten 1950er Jahren und den frühen 1960er Jahren wurden Menschen mit geistiger Beeinträchtigung unter anderem bei sportlichen Tätigkeiten und Wettkämpfen ausgeschlossen. Eunice Kennedy-Shiver, die selber eine Schwester mit geistiger Beeinträchtigung hatte und mit ihr regelmässig Sport trieb, fand dies ungerecht und veranstaltete deshalb ein «Summercamp» für beeinträchtigte Menschen in ihrem Garten. Was mit der Idee einer Frau begann, entwickelte sich zu einer internationalen Bewegung, die es nun sechs Millionen Menschen in 174 Ländern ermöglicht, professionell Sport zu treiben.

Damit bei den Wettkämpfen auch Menschen mit einer schweren Beeinträchtigung teilnehmen können, werden die Anforderungen angepasst. Im Ski Alpin gibt es zum Beispiel flachere und im Langlauf kürzere Strecken. Dazu kommt das sogenannte «Divisioning», welches ermöglicht, mit jeder Art von Beeinträchtigung teilzunehmen: Aufgrund der Resultate, die der Teilnehmer oder die Teilnehmerin bei einem Probewettkampf erzielt, wird er oder sie in eine Leistungsstufe eingeteilt, bei der sich der Leistungswert nicht um mehr als 15 Prozent von den anderen unterscheidet.

Auf Erfolg hofft auch die Unihockeymannschaft aus Hüttikon. Seit sie vor vier Jahren bei den National Games der Special Olympics angefangen haben, seien sie bei den Kategorien der Wettkämpfe laufend aufgestiegen, sagt Trainer Grgic. «Untereinander haben sie einen guten Zusammenhalt, dieser wird sich in den vier Tagen in Villars noch verstärken.»