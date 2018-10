Mit Kammermusik mitten ins Herz

Freunde klassischer Klänge kamen am späten Samstagnachmittag in Opfikon zu einem besonderen Genuss: In der reformierten Kirche traten acht junge Petersburger Musiktalente im Alter zwischen elf und achzehn Jahren auf. Sie präsentierten unter anderem Stücke von Haydn, Brahms, Ravel und dem russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch. Schon ganz zu Beginn liessen der erst 11-jährige Alexy Tischenko an der Violine, Alexander Denisov (15) am Klavier und Vladislav Nemzov (16) am Violoncello ihr Talent aufblitzen. Hingebungsvoll und virtuos trugen sie die ersten Musikstücke vor, manches gar auswendig.

Der 16-jährige Pianist Timofei Kalmykov spielte bei fast jedem Stück mit. Die Ballade Nr. 2 in F-Dur von Frédéric Chopin war ein Solo. Arseny Alexejev überzeugte am Saxophon mit Devils Rag und einer Melodie aus Porgy and Bess von George Gershwin. Der 15-Jährige spielte sein Instrument mit einer Lässigkeit welche das Publikum begeisterte.

Für den Pianisten Alexander Denisov war dies bereits der zweite Auftritt in Opfikon, der 15-Jährige war vor drei Jahren schon einmal hier an einem Konzert dabei. Die Geigerin Evgenja Sadovnikova war zuvor schon einmal in Mürren im Berner Oberland. Dort nahm sie vor zwei Jahren an einer Sommerakademie teil.

In Opfikon traten die Musiker in unterschiedlichen Besetzungen auf. Durchs Programm führte Dorothea Galli von der Stifung Petersburg, zur Förderung russischer Musiktalente. Sie reist regelmässig für die Stiftung nach Sankt Petersburg. «Die Schule liegt im Zentrum der musikalischen Weltstadt St. Petersburg und viele der jungen Studierenden nehmen jeden Tag einen langen Schulweg auf sich», erklärte Galli. «Eineinhalb Stunden Hinfahrt, eineinhalb Stunden Heimfahrt.»

50 wollten – nur 8 durften auf Schweizer Tournee

Die von der Stiftung Petersburg geförderte Schule unterrichtet 400 Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis achtzehn Jahren. Fünfzig Talente bewarben sich für die Schweizer Tournee, eingeladen wurden acht. Auf der Tournee begleitet sie unter anderem die Klavierlehrerin Tatjana Brizhaneva.

Zum 15. Mal gastierten die musikalischen Botschafter in Opfikon. Hier fand am Samstag das erste von acht Konzerten statt. Die jungen Menschen haben eine anspruchsvolle Woche vor sich. Jeden Tag spielen ein Konzert, immer in einer anderen Stadt. Im Tourneeprogramm stellt sich jede Musikerin und jeder Musiker persönlich vor. So wie Alexander Denisov, der auf eine Laufbahn als Pianist hin arbeitet und sagt: «Ich wünsche mir ein Leben als Pianist und möchte meine Zukunft der Musik widmen.»

Zum Schluss traten alle acht gemeinsam auf und verabschiedeten sich mit der bekannten Schanfigger Bauernhochzeit. Das Publikum bedankte sich indem es aufstand und den Künstlern lautstark applaudierte. Eine Besucherin sagte ergriffen: «Die beseelte Musik und die wunderschönen Klänge berührten mich tief und sie trafen mich mitten ins Herz.» (Zürcher Unterländer)