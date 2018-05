Mit Mary Poppins zum Master-Titel

Finn (Namen geändert) hat Trisomie 21, Luca eine Entwicklungsverzögerung, Chiara eine zerebrale Bewegungsstörung. An diesem Nachmittag im Probenraum des Kindertanztheaters sind sie aber vor allem eines: Teil einer quirligen Kinderschar. Diese probt für die zehn Aufführungen des Musicals «Mary Poppins kommt nach Bülach». An jeder werden rund 170 Kinder teilnehmen. Eine Herkulesaufgabe für das Team des Kindertanztheaters Doris Sturzenegger, das seit Jahren Musicals auf die Bühne bringt.

Für zwei der Leiterinnen ist das diesjährige Musical noch mehr. Isabel Borsinger und Melanie Bernhard machen es zum Thema ihrer Masterarbeit. Die beiden Heilpädagoginnen wollen aufzeigen, wie Kinder mit speziellen Beeinträchtigungen in das Bühnengeschehen integriert werden können.

Die Idee entstand im Wald

Die Idee kam Isabel Borsinger bei der Waldwoche, die das Kindertanztheater jeweils im Sommer in Bülach durchführt. Eine Mutter brachte ihre Tochter zum Treffpunkt. Mit dabei war auch der jüngere Bruder mit Trisomie 21. Dieser solle doch gleich auch mitmachen, habe sie vorgeschlagen. «Die Mutter hat mich darauf eher ungläubig gefragt, ob das denn überhaupt möglich sei», erinnert sich Borsinger. Da war ihr klar: Hier muss sich was ändern. «Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie wichtig Bewegung für ein Kind ist», sagt die 32-Jährige.

Die Bülacherin hat einen grossen Teil ihrer Kindheit und Jugend dem Eiskunstlauf gewidmet und unter anderem an Weltmeisterschaften im Synchron-Eiskunstlauf teilgenommen. Nach der Ausbildung zur Kindergartenlehrerin hat sich Borsinger für ein Studium an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich entschieden. Dort ist sie dann zufällig auf eine Freundin aus früheren Tagen getroffen. Auch die 35-jährige Melanie Bernhard kommt aus Bülach, auch sie hatte sich früher dem Eiskunstlauf verschrieben: «Uns war schnell klar, dass wir unsere Masterarbeit der Integration von Kindern mit Beeinträchtigung widmen.» Borsinger engagiert sich seit Jahren im Kindertanztheater, das von ihrer Mutter gegründet wurde.

Dort hat zwar auch schon mal ein Kind mit Trisomie 21 mitgemacht, aber gleich sechs Kinder mit teils mehrfachen Behinderungen, das war dann doch eine neue und spezielle Herausforderung. «Diese Kinder haben teils besondere Bedürfnisse, benötigen zum Beispiel mehr Ruhe oder zusätzliche Pausen.»

Mehr Ruhe, mehr Pausen

So wie die achtjährige Chiara. Sie ist im Musical Teil der Pinguinschar. Chiara ist geistig fit, kommunziert auf Deutsch und Englisch mithilfe eines augengesteuerten Computers. Weil sie wegen ihrer zerebralen Bewegungsstörung nicht laufen kann, trägt Melanie Bernhard Chiara in einigen Szenen des Musicals. Und dennoch: Die Probe fordert das Mädchen mehr als ihre Alterskolleginnen.

Nicht selten folgt einem Strahlen ein Gähnen. Die beiden Heilpädagoginnen wissen das zu deuten und lassen Chiara einen Moment pausieren. Dann ruht sich das Mädchen bei ihrem Vater aus, der für die Proben jeweils eigens aus Thalwil anreist. Das sei nichts Besonderes, sagt er, sondern einfach «das, was man als Eltern für seine Kinder halt eben so macht». Integration sollte kein Thema, sondern eine Selbstverständlichkeit sein, findet der zweifache Vater. «Aber davon sind wir leider noch weit weg.»

Einen Plan B brauchen alle

«Etwas mehr Aufmerksamkeit da und eine zusätzliche Handreichung dort, viel mehr braucht es tatsächlich nicht», sagt Borsinger. Manchmal hilft auch eine einfache Strategie. So wie bei Luca, dessen Entwicklung verzögert ist: «In einer Gruppe mit Jüngeren kommt er bestens zurecht, da kann er mithalten.» Ihr und Bernhard war es wichtig, den sechs Kindern keine Sonderrolle zu geben. «Wir wollten sie keinesfalls vorführen.»

Weil alle Kinder während der Vorstellungen nicht nur von den Heilpädagoginnen, sondern auch von anderen Eltern betreut werden, haben die beiden Heilpädagoginnen die wichtigsten besonderen Bedürfnisse schriftlich festgehalten. Sollte an einer Aufführung mal etwas nicht wie vorgesehen laufen, gibt es einen Plan B: «Das gilt aber genauso für Mitspieler ohne Behinderung.»

Unterstützt wird das Musical finanziell von zahlreichen Sponsoren, darunter verschiedene Stiftungen für beeinträchtigte Kinder. Auch wenn die Premiere noch bevorsteht, einen Erfolg können die Studentinnen bereits verbuchen. Fünf der sechs Darsteller mit Beeinträchtigung möchten auch nach ihren Auftritten Teil des Tanztheaters sein.

