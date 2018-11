Mit Motorsäge Passanten einen Schrecken eingejagt

Man kennt es aus Youtube-Videos. Leute verkleiden sich als blutrünstige Horror-Clowns und erschrecken wahllos Leute. Meist sind sie mit Messern, Äxten oder Motorsägen bewaffnet. Genau solche Videos dürften Schuld daran sein, dass sich ein 17-Jähriger dazu entschlossen hat, in der Halloween-Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einer Motorsäge durch die Bülacher Quartiere zu ziehen. Nun hat er eine Anzeige am Hals. Der Jugendliche war zumindest so schlau, dass er die Kette zuvor von der Säge entfernte. Verletzen konnte er mit dem Werkzeug also niemanden. Nur ist das bei Dunkelheit nicht zu erkennen. Den Passanten, denen er begegnete, dürfte er deshalb einen grossen Schrecken eingejagt haben.

Die Kantonspolizei setzte dem Treiben ein Ende, hielt den Jugendlichen an und befragte ihn. Der 17-Jährige wurde wegen «Schreckung der Bevölkerung» angezeigt. Im Artikel 258 des Strafgesetzbuches heisst es: «Wer die Bevölkerung durch Androhen oder Vorspiegeln einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum in Schrecken versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.»

Schlimmer als Drohung

Schreckung der Bevölkerung ist ein Offizialdelikt. Das heisst es handelt sich um eine Straftat, welche die Polizei von Amtes wegen verfolgen muss, wenn sie Kenntnis davon erlangt. Anders ist das Beispielsweise bei Drohungen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Antragsdelikte. Das bedeutet, dass eine betroffene Person einen Strafantrag stellen muss, damit die Strafverfolgungsbehörden aktiv werden.

Auch in Bern und in St. Margarethen (TG) wurden Passanten mit Motorsägen erschreckt. Solche «schwereren» Delikte sind an Halloween aber eher eine Seltenheit. Meist rückt die Polizei wegen kleineren Sachbeschädigungen aus. Die Kantonspolizei verzeichnet dieses Jahr 40 Einsätze im ganzen Kantonsgebiet. Ein Grossteil der Fälle betraf das Werfen von Eiern gegen Fassaden, Fensterscheiben und fahrende Autos. Zudem wurden Gegenstände wie Einkaufswagen, Abfallcontainer oder Baustellenmaterial auf die Strassen geschoben. In zwei Fällen wurden Abfalleimer in Brand gesteckt und an drei Orten Knallkörper gezündet.

Atilla Uysal, Chef der Stadtpolizei Bülach, fasst zusammen: «Es geschah nichts Wahnsinniges.» Die Stadtpolizei Zürich schreibt in einer Mitteilung, dass es deutlich weniger Einsätze gab als in den Vorjahren. Im Kreis 11 warfen mehrere Personen Eier und Flaschen gegen eine Hausfassade, wodurch ein Rollladen und Gartenmöbel beschädigt wurden. Als ein Bewohner die Täter zur Rede stellen wollte, wurde er tätlich angegriffen, geschlagen und verletzt. (Zürcher Unterländer)