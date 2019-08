Mit Nuggi und Shirt ins Festgetümmel

In wenigen Wochen steigt das Watterfäscht. Doch bereits jetzt registriert man in den Hofläden vor Ort eine steigende Nachfrage nach eben diesen Gadgets. «Schliesslich will man ja zeigen, dass man dazugehört. Zum Beispiel mit den Watter-Shirts», sagt Helen Vonesch.

Bei Dorffesten jeder Art tragen die Mitglieder des Turnvereins Watt ihr Tenue und auch die Sympathisanten des FC Regendorf erleben einheitlich gekleidet Zusammengehörigkeitsgefühl. «Doch was ist mit den Menschen die in keinem Verein sind? Sie hätten doch sicher auch Freude an einer Art Erkennungszeichen für Wattbegeisterte», erklärt die 26-Jährige. Und so einigte man sich in den OK-Kreativsitzungen auf die alltagstaugliche Farbe Anthrazit. «Besonders schön ist es, dass dieses Leibchen bei der Dälliker Firma Nirama AG hergestellt wurde. So gut es ging, haben wir bei den Fanarikeln immer die Region oder die Schweiz bevorzugt», sagt sie.

Wer hats erfunden?

Eine Neuheit im Sortiment der Fanartikel, ist der Watter Nuggi. Vonesch bestellte ihn übers Internet in Deutschland, weil sich keiner der angefragten hiesigen Produzenten auf die niedrige Stückzahl von 200 dieser Nuggis einlassen wollte. «Jetzt denke ich, dass ich eventuell sogar etwas knapp bestellt habe, denn dieses Teil hat Kultpotential», sagt sie.

«Zwei von unseren Mitgliedern bekamen kürzlich Nachwuchs. Die Frage nach einem Watter Nuggi drängte sich auf».Helen Vonesch

Der Schnuller wurde in einer der OK-Kreativsitzungen erfunden. «Zwei von unseren Mitgliedern bekamen kürzlich Nachwuchs. Die Frage nach einem Watter Nuggi drängte sich auf», sagt sie. Wobei dieses Saugutensil nicht nur für Babys interessant sein dürfte, sondern auch an Autorückspiegeln oder an Handtaschen baumeln könnte.

Weltrekord-Box

Neben einer Watter-Sonnenbrille, den Slow-Drink-Allroundgläsern, mit denen man nachhaltig am gleichnamigen Festival degustieren kann, und einem Shot-Glas zum Umhängen mitsamt Shot-Rallye-Plan dürfte auch die Weltrekord-Box guten Absatz finden. In diesen Holzkistchen, eigenhändig zusammengefügt von Helen Vonesch und ihren Eltern Eva und Erich Vonesch, sind nämlich alle Weltrekorde der vergangenen drei Watterfeste verewigt. 2011 war es die grösste Weinflasche der Welt, 2015 der grösste Korkenzieher und 2019 wird es der grösste Weinausgiesser sein. Auch letzterer findet sich sowohl im Sortiment des Fanshops, als auch als Bestandteil des Festabzeichens wieder, welches in der Dielsdorfer Stifung Vivendra zusammengesetzt wurde.

Fotos aus der Badewanne

Helen Vonesch arbeitet als Zivilstandbeamtin in Zürich. Mehr als 100 Ehen hat sie bereits besiegelt und das Organisieren liegt ihr. «Doch meine Aufgabe beim Watterfäscht war eine Herausforderung. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich so frühzeitig anfing. Einige Lieferanten machten zum Teil wochenlang Betriebsferien», erklärt sie. Eine letzte Aufgabe, die Helen Vonesch zu meistern hatte, war das Fotografieren der Artikel für die Festzeitung. Sie sagt: «Ich fand heraus, dass das am besten funktionierte, wenn ich die Artikel in die Badewanne legte. Das Licht war so von allen Seiten perfekt und ich konnte auf den Blitzeinsatz verzichten, denn dieser hätte sich ungünstig im Weinausgiesser gespiegelt.»