Mit Posaunen und viel Käse ins 2018

Fest steht: Einen Heiligen Berchtold gibt es nicht. Und das ist vielleicht auch besser so. Es ist zu bezweifeln, dass sich unter seinem ehrwürdigen Patronat eine so närrisch-laute und vielfältige Festkultur hätte etablieren können, wie sie die Unterländer jedes Jahr am 2. Januar zelebrieren. So weiss man heute zwar immer noch nicht ganzu genau, woher der Berchtolds-, oder eben Bächtelitag seinen Namen hat, doch gefeiert wird dafür umso vielfältiger.

Rafz: Erste Fasnacht

In Rafz etwa zieht am 2. Januar der erste Fasnachtsumzug des Kantons Zürich im neuen Jahr durch das Dorf. Dieser wird vom Bächtelekomitee organisiert und bereits zum dritten Mal von der Wagengruppe Bächtelebrööge Rafz unterstützt. Das Programm beginnt um 11 Uhr mit dem Zunftmeisterempfang, an den von jeder teilnehmenden Gruppe zwei Gäste eingeladen sind. Dabei werden kleine Präsente und die letzten Informationen ausgetauscht.

Das Bächtele in Rafz (Quelle: Youtube)

Um 14.02 Uhr beginnt dann der Umzug mit anschliessendem Monsterkonzert aller Guggen bei der Kirche. Die Beizenfasnacht mit verschiedenen Schnitzelbänken und Geselligkeiten dauert bis spät in die Nacht. Über 300 Menschen machten vor einem Jahrr am Umzug mit, rund 150 davon Kinder, wobei die unzähligen Besucher am Strassenrand nicht mitgezählt wurden.

Gesellig, lärmig und genussvoll wird der 2. Januar auch in Bülach begangen. Den Auftakt macht um 15.30 Uhr der Umzug der Trychlergruppe Zürcher Unterland. Unterbrochen wird er um 16.15 Uhr vom Abfeuern der Eröffnungsböller auf dem Lindenhof. Um 17 Uhr dann spielt der Posaunenchor auf dem Rathausplatz, ehe dort um 17.15 Uhr Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) zu seiner Neujahrsansprache ansetzt. Anschliessend wird unter den Rathausbogen auf das neue Jahr angestossen.

In den Abendstunden verlagert sich das Bächtele in Restaurants und Keller in der Stadt. Dort kann das Publikum bis um Mitternacht bei Musik und Unterhaltung gemütlich verweilen.

Die Hochfelder setzen bei ihrer Bächtelete auf eine kulinarische Tradition. Im Schützenhaus Maas lässt der Füür-Sprütze-Zug Hochfelden von 11 bis 22 Uhr die Raclette-Ofen glühen. Rund 37 Kilogramm Käse fanden bei der Bächtelete 2017 den Weg in die Hochfelder Mägen.

(Zürcher Unterländer)