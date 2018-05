Mit Provokation auf Spendenanlass aufmerksam gemacht

Zwei nackte Frauen auf einem Schwarz-Weiss-Foto. Auf dem Bein der einen steht in grossen Buchstaben «Coming Soon» (dem­nächst), auf dem Arm der anderen «#fuckyoucancer». Cécile Both und Shannon Steinmann aus Bülach haben dieses Bild von sich Anfang April auf ­Social Media veröffentlicht und sorgten damit für Aufsehen. «Es gab Leute, die richtig entsetzt waren­. Einige fragten, was das zu bedeuten habe, ob wir krank wären», sagt Steinmann, die gemeinsam mit Both ein Fitness- und Kosmetikstudio für Frauen in der Bülacher Altstadt führt.

Das Bild hatte einen klaren Zweck: Es sollte auf den Charity-Event, der am 26. Mai unter dem Motto #fuckyoucancer auf dem Lindenhof stattfindet, aufmerksam machen. «Wir wollten provozieren und das Interesse der Leute­ wecken. Das hat geklappt», sagt Steinmann. Seither ver­öffentlichen die beiden Frauen fast täglich Neues zum Anlass: Sie stellen die Sponsoren vor, die sich mit Geld oder Waren beteiligen, und präsentieren die Geschicklichkeits­spiele, die am Anlass auf die Teilnehmerinnen warten, von Riesentwister bis Bubble-Fussball.

Spass haben und Solidarität zeigen

«Es dürfen nur Frauen mitmachen, egal, welchen Alters», sagt Cécile Both. «Unser Studio ist nur für Frauen, das wollten wir am Event beibehalten.» Doch auch den Männern kommt eine Rolle zu: «Jede Teilnehmerin erhält eine Karte, ihre Angehörigen dürfen vor dem Posten wetten, wie gut sie sich anstellt. Am Ende des Rundlaufs wird anhand der Karte abgerechnet», erklärt die 25-Jährige.

Das Geld, das durch die Ver­anstaltung gesammelt wird, geht an die Krebsliga Schweiz. «Alle haben eine Geschichte zu diesem Thema zu erzählen, sind auf irgend­eine Art davon betroffen», begründet Steinmann, warum sie sich für dieses Anliegen und diese wohltätige Organisation entschieden haben. «Es werden am 26. Mai auch Personen dabei sein, die gegen den Krebs kämpfen oder gerade jemanden verloren haben. Wir wollen ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind», führt die 24-jährige Fitnesstrainerin weiter aus. «Es geht uns nicht darum, jemanden zu belehren, sondern darum, ein schönes Erlebnis zu ermöglichen und gemeinsam Spass zu haben», ergänzt Both.

Wenn die beiden Kolleginnen von ihrem Vorhaben berichten, sprühen sie nur so vor Tatendrang. Sie sind stolz darauf, etwas zu tun. Die Bülacherinnen konnten mit ihrem Enthusiasmus ­viele Sponsoren gewinnen, auch das Interesse der Teilnehmerinnen sei gross. «Es wird alles viel grösser, als wir es ursprünglich beabsichtigten», sagt Steinmann. Wie viele Leute schliesslich kommen, könne sie nicht abschätzen. «Wir sind auf alles vorbereitet», versichert sie.

Enttäuschung führtezu Engagement

Im vergangenen Jahr haben die beiden Frauen mit ihren Kun­dinnen am Muddy Angel Run in Hüntwangen teilgenommen, einem Charity-Lauf für Frauen. Warum sind sie heuer nicht ­dabei, sondern stellen eine eigene karitative Veranstaltung auf die Beine? «Vom Muddy Angel Run waren wir sehr enttäuscht. Wir waren mit 30 Kundinnen dabei, jedes Ticket hat rund 70 Franken gekostet», erinnert sich Steinmann. Davon sei aber nur je ein Franken gespendet worden.

Damit waren sie nicht zufrieden, auch an der Organisation und Durchführung des Laufs hatten die beiden einige Kritikpunkte. Deswegen kam eine erneute Teilnahme für sie nicht infrage. Mit #fuckyoucancer wollen sie nun zeigen, dass es auch anders geht. «Das gesamte Geld, das die Frauen am Postenlauf sammeln, wird gespendet», verspricht Steinmann. (Zürcher Unterländer)