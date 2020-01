Mit Racletteduft ins neue Jahr gestartet

Der Racletteofen ist eingeheizt und ab Punkt 11 Uhr einsatzbereit. In der Schützenstube ist es heimelig warm. Das Serviceteam steht bereit, ebenso Raclettier Werner Wälle, der bereits leicht schwitzend vor dem Hightech-Ofen steht. «Es guets Nöis», tönt es von allen Seiten. So tönt Tradition, so riecht Tradition.

Rolf Schmid, Aktuar des Füür [Bedingter Trennstrich] Sprütze-Zugs, erinnert sich an die Anfangszeiten dieses Anlasses. «1997 wurden 1111 Jahre Hochfelden gefeiert, basierend auf der erstmaligen Erwähnung von ‹Hofelda› im Jahr 886 in einer Schenkungsurkunde.» Damals habe man diesen Anlass ins Leben gerufen und die Anfangs- und Endzeiten bewusst auf 11.11 Uhr vormittags und 11.11 Uhr abends gesetzt, um das Motto 1111 Jahre aufzunehmen.

«Je nach Tag und Wetter»

23 Jahre später ist aus dem Anlass Tradition geworden. Man kommt von nah und fern, zu Fuss oder per Auto, ans Bächtele. «Je nach Wochentag oder Wetter kommen einmal mehr, einmal weniger», sagt Schmid. Heute sind es bereits um die Mittagszeit zahlreiche Gäste. «Noch immer beginnt der Anlass um 11 Uhr und endet um 11 Uhr», doch mit den Schlusszeiten nehme man es dann doch nicht so genau.

Peter Furter aus Winkel ist mit seiner Frau Monique zum ersten Mal hierhergekommen. «Nein, nicht zu Fuss», lacht er. Da er als Präsident des Feuerwehrvereins Bachenbülach-Winkel mit der Feuerwehr generell verbunden sei, kenne er viele Leute – und er lerne hier neue Leute kennen.

Die Plätze füllen sich, die Raclettebestellungen häufen sich. Nur zweimal habe der Anlass in der Waldhütte stattgefunden, seither immer in der Schützenstube, erinnert sich Aktuar Rolf Schmid und freut sich schon jetzt aufs nächste Jahr. «Dann wird das 25. Bächtele gefeiert mit ganz besonderen Attraktionen.» Was dies genau bedeutet, will er noch nicht verraten.

Nach dem Raclette geht es weiter mit etlichen Füür-Sprütze-Kafis. Viel Schlagrahm gehört obendrauf, als Zugabe viele Gespräche, viele Neuigkeiten und viele gute Wünsche. So wie die Tradition es zum 24. Mal verlangt.