Mit Spass und Spiel dem Krebs die Stirn bieten

«Get lost cancer» – was in etwa «Hau ab, Krebs» bedeutet – heisst der Wohltätigkeitsevent, den die beiden Bülacherinnen Cécile Both und Shannon Steinmann am Sonntag, 26. Mai, ab 12 Uhr, auf dem Lindenhof in Bülach organisieren. Nach der Erstauflage vor genau einem Jahr, , die noch unter dem alten Namen «Fuck you cancer» lief, konnten 10000 Franken an die Krebsliga überwiesen werden. Ob das Spendenbarometer diesen Frühling noch höher ausschlägt, wagen die Organisatorinnen nicht vorauszusagen. Stolz sind die beiden aber, dass bereits beim ersten Mal eine ansehnliche Summe zusammengekommen ist.

Von «fuck you cancer» zu «get lost cancer»

Den provokativen Namen «fuck you cancer», der letztes Jahr in den sozialen Medien für ziemliches Aufsehen gesorgt hatte, haben sie fallen gelassen und gegen die Formulierung «get lost cancer» eingetauscht. «Dieser Titel ist etwas gesellschaftstauglicher», begründet Shannon Steinmann die Änderung.

Fast jeder dritte Mensch erhält im Laufe seines Lebens eine Krebsdiagnose. Doch nicht nur die Direktbetroffenen sehen sich mit dem Thema konfrontiert, sondern auch ihre Angehörigen und ihr soziales Umfeld. «Fast jeder kennt jemanden, der gegen Krebs kämpft, die Krankheit besiegt oder den Kampf verloren hat», sagt Shannon Steinmann. Weder die 25-jährige Fitnesstrainerin noch ihre 26-jährige Kollegin, die Maskenbildnerin Cécile Both, sind selber von Krebs betroffen. Zwar hätten sie Respekt vor der Krankheit, jedoch keine Angst. «Wir können ja nicht aufhören zu leben wegen der Angst vor Krebs», sagt Shannon Steinmann.

So steht denn auch ihr Event trotz des ernsten Themas ganz im Zeichen der Fröhlichkeit. «Es geht darum, zusammen einen schönen Tag zu verbringen», erklärt Cécile Both das Ziel. So soll man sich an verschiedenen Bewegungsposten austoben oder in der Festwirtschaft verköstigen können. Auch eine Live-Band ist gebucht.

Bubble-Soccer und Bällebad

Am letztjährigen Charity-Event durften nur Frauen an den verschiedenen Bewegungsspielen teilnehmen. Dieses Jahr sind nun alle willkommen, egal ob männlich oder weiblich, alt oder jung, krank oder gesund. Die Teilnehmer spenden einen Mindestbetrag von zehn Franken und erhalten als Dank dafür ein T-Shirt. Sie können bei den Spielen selber entscheiden, ob sie den Betrag aufrunden möchten. Zur Auswahl stehen Bubble-Soccer, eine Funsportart, bei der die Spielerinnen und Spieler in einer luftgefüllten, transparenten Blase stecken sowie ein Riesentwister-Spiel.

Ausserdem lädt ein XXL-Bällebad zum Eintauchen ein, und beim Gladiatorenspiel gilt es, seinen Gegner mit einem Stab vom Podest zu stossen. Und wer über eine ruhige Hand und viel Geschicklichkeit verfügt, für den ist vielleicht das überdimensionale Jenga eine Herausforderung: Dabei gilt es, Teile eines grossen Turms aus Holzklötzen so herauszulösen, ohne dass das Ganze zum Einsturz kommt.

Für Kinder gibt es ein Büchsenwerfen sowie das Wikingerspiel «Kubb». An den Posten können sich die Teilnehmenden verausgaben; Ranglisten gibt es jedoch keine. Ganz nach dem Motto von Cécile Both und Shannon Steinmann: «Die Leute sollen einfach Spass haben.» ()