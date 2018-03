Mit Spielzeug Recycling leicht gemacht

Stolz sind sie, die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse des Primarschulhauses «Städtli». Sie, das sind etwa der zwölfjährige Morris oder der gleichaltrige Vajeethan. Zusammen mit Lehrer Roger Zimmermann und weiteren 22 Schülern machten sie beim «ZEIT LEO Weltretter Wettbewerb 2017/2018» mit. Unter dem Motto «Rette mit, wer kann» schrieben sich 60 deutschsprachige Schulklassen ein. Bis Ende Januar hatten die kleinen Daniel Düsentriebe Zeit, ihr Idee in Papierform, oder noch besser die Lösung in Form einer Tüftelei, auf den Tisch des «ZEIT»-Verlags in Hamburg zu deponieren. Zum Weltretter Wettbewerb aufgerufen hatte das Kinder- und Jugendmagazin ZEIT LEO.

Stomlieferant Figdet-Spinner

Man erinnert sich an sie: die bereits schon wieder leicht in Vergessenheit geratenen Handkreisel, auf Englisch Figdet-Spinner, dem «In-Spielzeug» vom Kindern im letzten Sommer. Nun aus der Mode, fanden die Schülerinnen und Schüler von Roger Zimmermann, dass es Zeit sei, damit auf eine alternative Energiequellen umzusteigen, mit der Frage: «Wie stellen wir den Strom für Whatsapp & Co möglichst umweltschonend her?». Und so wandelte sie ihr Schulzimmer im denkmalgeschützten Primarschulhaus Städtli kurzerhand in eine Tüftlerwerkstatt um.

Schliesslich hatte das Resultat ihrer Bemühungen den Organisator des Wettbwerbes überzeugt: Die Klasse wurde kurzerhand zu den Finalisten nominiert und reiste per Zug vom idyllischen Rheinstädtchen in die Grossmetropole Hamburg, quasi an die «Hafenkante». Mit im Gepäck: ihr «geheimnisumhüteter» Spinnergy-Aufladeget, bestehend aus einem Fidget-Spinner, der an einem alten Fahrraddynamo angeschlossen ist. Benutzt man den Spinner, wird Strom produziert, der den Handy-Akku wieder lädt.

Besonders beeindruckend ist für Lea Jürgens, Veranstalterin beim ZEIT Verlag, dass «die Gruppe bei der Umsetzung des Modells an ihre Grenzen stiess, dabei aber nicht locker liess, bis der Durchbruch gelang. Eine Weltretter-Idee für alle, die bereit sind, für saubere Energie auch mal selbst ein bisschen was zu tun.»

Eine bleibende Erinnerung

«Gerade die Möglichkeit, Naturwissenschaften in einem lebensnahen Kontext zu erfahren, sowie die besondere Würdigung der Ideen der Kinder, ohne direkt zu sagen, etwas könne man nicht machen, macht die Grundidee des », sagte Jurymitglied und Schirmherr der Veranstaltung Thomas Sattelberger. Neben ihm sassen neben weiteren Fachleuten auch Mirjam Steffensky, seit 2010 Professorin für Didaktik der Chemie am Leibniz-Institut in der Jury .

Mit dem Gedicht «Reise nach Hamburg» und einer kleinen Videosequenz feierte die Klasse am gestrigen Donnerstag ihren dritten Platz. Als Preis winkt demnächst ein Ausflug an den Bodensee, inklusive freiem Eintritt ins Sea Life, und der Besuch einer Ritterburg.

Noch lange wird Schüler Vajeethan an den eindrücklichen Sonnenuntergang im Hamburger Hafen zurück denken und sein Kamerad Morris von den imposanten Containerschiffen, die er auf der Hafenrundfahrt gesehen hat. Ronja dagegen schaut schon in die Zukunft: Nach diesem positiven Erlebnis möchte sie ihre gemachten Erfahrung ummünzen, privat wie beruflich: denn auch sie möchte eines Tages Lehrerin sein, und so im Kleinen Vieles erreichen.

(Zürcher Unterländer)