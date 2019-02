Mit dem Publikum im Rücken soll Züri Unterlands nächster Cup-Coup glücken

Morgen Sonntag um 13.30 Uhr empfangen Züri Unterlands Männer in der Klotener Ruebisbachhalle das Team von Uni Bern zum Halbfinal im Schweizer Cup. Trotz des Heimvorteils gehen die Unterländer, die in der Rangliste der NLB-Finalrunde aktuell den 2. Platz einnehmen, in das Duell mit dem Tabellensiebten und Vorletzten der NLA als klare Aussenseiter. Das galt zwar schon vor dem Viertelfinal gegen das NLA-Schlusslicht Jona. Und hinderte die Spieler von Trainer Lucian Jachowicz nicht daran, die Höherklassigen mit einem 3:1 aus dem Cup zu werfen.

Doch Uni Bern, das in der Tabelle der NLA nur einen Rang vor Jona liegt, ist «noch mal ein anderes Kaliber», sagt Jachowicz. Und zählt auf: «Die Berner haben vor dieser Saison ihr Budget aufgestockt, einen Profitrainer und zusätzliche drei ausländische Spieler engagiert. Sie trainieren zweimal am Tag – wir zweimal in der Woche.» Riefen die Gäste am Sonntag ihr normales Leistungsvermögen ab, werde es für sein Team darum schwierig, schätzt er.

Neuer Passeur macht Berner stärker

Allen voran könnte Berns polnischer Aussenangreifer Jakub Radomski für Gefahr sorgen: In der Topskorerwertung der NLA nimmt der 2,03-Meter-Mann derzeit den 4. Platz ein. Lucian Jachowicz gibt aber zu bedenken: «Gegen solch ein Team kann man sich mit dem Block nicht auf einen starken gegnerischen Angreifer konzentrieren. Selbst wenn es gelingt, ihn zu kontrollieren, stehen dann noch zwei, drei andere auf dem Feld.» Und seit die Berner sich Mitte Januar mit dem erfahrenen Schweizer Passeur Jeremy Tomasetti verstärkt haben, werden ihre Angreifer auch konstant besser angespielt. «Seit er gekommen ist, spielen sie deutlich stabiler», ergänzt Jachowicz.

Live beobachtet hat Züri Unterlands Coach die Mutzen zwar noch nicht. Doch am Abend vor der Cuppartie nutzt er die Gelegenheit dazu: Auf der Rückfahrt von Züri Unterlands wichtigem NLB-Gastspiel in Lausanne wird der 31-Jährige heute einen Zwischenstopp in Bern einlegen, wo Uni zur ebenso Weichen stellenden NLA-Partie gegen Jona antreten wird. Notabene unterlagen die Berner in ihren bisherigen beiden Saisonbegegnungen dem NLA-Schlusslicht und Unterländer Cup-Viertelfinal-Gegner.

Der Druck liegt beim Gegner

Bei allem Respekt vor den favorisierten Gästen mit ihren starken Individualisten sieht Lucian Jachowicz denn auch gewisse Erfolgschancen. «Die Berner werden uns sicher nicht unterschätzen, aber sie haben im Gegensatz zu uns richtig Stress», schätzt Züri Unterlands Trainer. «Richtig gut läuft es ihnen in der Liga ja nicht, sonst wären sie nicht Vorletzter. Der Cup ist darum für sie die grosse Chance, die Saison zu retten, ein Sieg gegen uns ein Muss. Wäre ich in dieser Lage, würde ich jetzt nicht auswärts gegen uns antreten wollen.» Dies zum einen, weil die Unterländer ihnen mit ihrem über Jahre eingespielten Team aus routinierten, zum Grossteil NLA-erfahrenen Spielern an einem guten Tag und in einer einzigen Partie ihnen durchaus gefährlich werden könnten. Zum anderen, hofft Jachowicz, könnte das Publikum als siebter Mann den Bernern das Leben schwer machen. «Wenn die Halle wieder so voll wird wie im Viertelfinal und die Atmosphäre so gut, dann müssen sich die Berner auch erst einmal daran gewöhnen. Und für uns wächst mit jedem Zuschauer mehr der Rückhalt.» Um die Ränge am Ruebisbach erneut zu füllen, machen Jachowicz’ Spieler im Vorfeld selbst kräftig Werbung. Der Verein seinerseits lockt neben freiem Eintritt auch mit einer Tombola.

Das Unterland-Team scheint auch sportlich für den grossen Tag bereit. «Die Form ist sehr gut», sagt Jachowicz. Bis auf den verletzten Diagonalangreifer Felix Ernesto Navarro Alderete kann er auf ein komplettes Kader setzen – und mit Raphael Licka, der von einem längeren Aufenthalt in Brasilien zurückgekehrt ist, auf einen zusätzlichen Trumpf. «Wir haben eine einmalige Aussenseiterchance und wollen sie natürlich nutzen», kündigt Jachowicz an, «unser Ziel ist, so gut Volleyball zu spielen, dass die Berner uns erst einmal schlagen müssen.» (Zürcher Unterländer)