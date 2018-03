Mit dem Riesenkran zur Kosmetik

Vorsichtig hob der Riesenkran die «Madame Girafe» an. Die Tage der hölzernen Giraffeauf dem Bülacher Chilehügel sind gezählt. Zehn Monate ist sie dort gestanden, gestern hatte sie nun noch einmal die volle Aufmerksamkeit der Passanten. «Madame Girafe» ist sich Publikum gewohnt. Immerhin war sie bereits andernorts so etwas wie ein Dorfstar. Ein halbes Jahr schmückte die Holzskulptur 2016 den Kreisel im Zentrum der Gemeinde Fällanden. Dabei wurde sie täglich von 27 000 Autos umrundet.

Den prominenten Platz musste sie räumen, als die Fällander Skulpturenausstellung zu Ende war. Auf dem Bülacher Chilehügel hat die 3 Meter 50 hohe Giraffendame wenige Monate später eine neue temporäre Heimat gefunden. Diese ist nicht ganz so verkehrsgünstig gelegen. Dennoch hat die hölzerne Dame auch in Bülach viel Beachtung genossen, wie ihr Erschaffer, der Bildhauer Marcel Bernet weiss: «Ihr stolzer Blick vom Chilehügel hat viele Sympathien geweckt.»

Auffrischen für die Reise

Jetzt hat «Madame Girafe» die Bülacher Altstadt verlassen, gemeinsam mit weiteren Holzskulpturen wie etwa «Ikarus» oder «Kind in mir». Ihr Reiseziel ist erst einmal das Atelier Herrenwis. Dort werden die Holzskulpturen aufgefrischt. Zwei von ihnen, «Ikarus» und «Kind in mir», werden anschliessend, gemeinsam mit sechs neuen Werken Bernets die Weiterreise an die Trienale Bad Ragaz antreten. Mitreisen darf auch der hier in Ungnade gefallene «Populist» (siehe Kasten). Alle Werke sind dort im Rahmen der Ausstellung «Bad RagArts» zwischen Grand Hotel und Dorfplatz von Mai bis Oktober zu sehen. Erwartet werden dorf rund 500 000 Besucher.

Ab Mitte April wird der Chilehügel Bühne für sieben neue Werke. Dabei handelt es sich um grosse Beton-Plastiken des Rafzers Markus Heydecker. Titel der erneut vom Sigristenkeller organisierten Ausstellung: «Metamorphosen». (Zürcher Unterländer)