Mit dem Urteil zur neuen Jagdschiessanlage ist demnächst zu rechnen

Von amtlicher Seite gibt es nun eine Antwort auf die Fragen um die Jagdschiessanlage Embrach. Wobei sich die Aussagekraft in Grenzen hält. Denn: Die Strafanzeige, die der Verein Pro Töss- Auen bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland eingereicht hat, ist zwar im Internet einsehbar. Offiziell liegt sie den betroffenen Ämtern aber noch nicht vor. Und, erklärt Mediensprecher Wolfgang Bollack von der Baudirektion des Kantons Zürich, wenn sie denn vorliege, könne man bis auf weiteres nichts dazu sagen. «Denn dann handelt es sich um ein laufendes Verfahren.»

Alles abhängig vom Gericht



Der Verein Töss-Auen fordert unter anderem die sofortige Schliessung der Jagdschiessanlage Embrach. Komplex ist die Sache allerdings, weil die genaue Betriebsdauer abhängig ist vom Bau der Jagdschiessanlage Wid­stud in Bülach. In Bülach könnten jene umweltrechtlichen Vorschriften eingehalten werden, deren Missachtung der Verein Pro Töss-Auen in seiner Anzeige gegen die Betreiber der Embracher Anlage geltend macht.

Doch der Baubeginn der Bülacher Anlage verzögert sich aufgrund eines Rekurses der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime. Dieser war im November 2016 vom Baurekurs­gericht teilweise gutgeheissen worden. Die Stiftung betreibt das Schulinternat Heimgarten, in dem stressanfällige und psychisch belastete Kinder unterrichtet werden. Das Internat befindet sich in 400 Metern Entfernung von der ge­planten Jagdschiessanlage. Ein Schiesstest im Jahr 2014 hatte zwar ergeben, dass die Lautstärke innerhalb der zulässigen Planungswerte liegt. Von den Verantwortlichen des Internats wird die Nähe zur Anlage dennoch als Gefahr für dessen weiteren Betrieb erachtet. Und darum waren sie mit dem Urteil des Baurekursgerichts nicht zufrieden. Denn vom Gericht wurde zwar die Dimension der Jagdschiessanlage reduziert – etwa sei ein Restaurant aus den Plänen zu streichen, die Anzahl Parkplätze und die Grösse der Büchsenmacherei zu verkleinern. Aber: «Die Realisierung der geplanten Schiessanlage als solche sowie die partielle Mitbenutzung durch Sportschützen erachtet das Gericht als vollumfänglich sachgerecht und rechtskonform.» Die Betreiber des Internats sahen das anders.

Sie zogen das Urteil weiter ans Verwaltungsgericht. Dieses lehnte die Beschwerde am 15. Juni 2017 vollumfänglich ab. Die Rekurrenten gingen darauf vor Bundesgericht. Und dort liegt der Fall nun. Mit einem Urteil werde nächstens gerechnet, teilt Wolfgang Bollack jetzt mit. Und: «Erst wenn dieses Urteil vorliegt und die Baudirektion dessen Inhalt analysiert hat, kann sie über das weitere Vorgehen bezüglich der beiden Jagdschiessanlagen entscheiden.» Dann werde auch möglichst schnell über die weiteren Schritte informiert.

Vorwurf zurückgewiesen

Gemäss einer im Juni 2013 erzielten Einigung zwischen der Gemeinde Embrach und dem Kanton Zürich darf die Jagdschiessanlage bis spätestens am 31. Dezember 2019 betrieben werden. Christian Jacques, Präsident von Jagd Zürich, sähe die Embracher Anlage auch gerne baldmöglichst geschlossen – und saniert. Aber eben nicht ohne Ersatzanlage. «Die Jäger im Kanton Zürich müssen jährlich den Treffsicherheitsnachweis erbringen.» Ohne Jagdschiessanlage wäre das nicht möglich. Auch zum Vorwurf der Verwendung schadstoffhaltiger Wurfscheiben äussert sich Jacques: «Jede Charge wird auf Schadstoffe geprüft durch die Schlieremer Firma Bachema.» Dabei handelt es sich um ein unabhängiges Labor. Pro Töss-Auen schreibt, es sei dem Verein bisher nicht gestattet worden, eine aktuelle Lieferung einem unabhängigen Institut zur Prüfung vorzulegen. Laut Jacques liegen aus jeder Lieferung Scheiben bereit. Abgeholt worden seien sie aber nie.

Marianne Trüb, die Präsidentin des Vereins Pro Töss-Auen, erklärt, man müsste die Scheiben sofort nach deren Anlieferung luftdicht verpacken und dem Labor schicken. Werden sie an der Luft gelagert, könne sich einer der möglicherweise enthaltenen Schadstoffe verflüchtigen. Eine falsch gelagerte Stichprobe sei wertlos. (Der Landbote)