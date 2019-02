Mit dem alten Jumbo an die indische Mega-Bachelorparty

Die Zeiten, in denen regelmässig eine Boeing 747 in Kloten gelandet ist, sind definitiv vorbei. Wenn heute noch ein Jumbo im Unterland aufsetzt, dann ist das entsprechend ein Fall für die Spotter: Entweder ist es die Air Force One mit der der US-Präsident ans WEF reist, oder es ist die «Ed Force One» der Rockgruppe Iron Maiden. Noch bis gestern Abend waren auf den Abstellplätzen beim Heliport Rümlang gleich zwei Jumbos parkiert. Wohl ein Muss für jeden echten Planespotter.

Der Bachelor-Charter

Die beiden identisch lackierten Maschinen fliegen für die amerikanische Charterfluggesellschaft Atlas Air, die sie ihrerseits von der Sonair geleast hat. Derzeit stehen sie im Dienste des indischen Milliardär-Brautpaars Akash Ambani und Shloka Mehta. Die haben vom Sonntag bis gestern in ihrem Lieblingsferienort St. Moritz ihre aufwändig inszenierte Bachelorparty gefeiert.

Zu dieser Mega-Feier waren 850 Gäste aus der Heimat Indien eingeladen – dafür reicht ein einzelner Jumbojet nicht aus: Es wurden zwei Maschinen gechartert. Weitere Gäste sollen auf anderen, teils kleineren Fliegern angereist sein.

Mit Flug Nummer 5Y8654 landete der Atlas-Air-Jumbo mit der Immatrikulierung N263SG aus Mumbai am Samstagmorgen um 9.26 Uhr Ortszeit. Am Sonntagmorgen um 11.07 Uhr traf dann Flug 5Y8656 (N322SG), ebenfalls direkt aus Mumbai, in Kloten ein.

Bei den beiden Flugzeugen handelt es sich um Maschinen des Typs Boeing 747-481. Gemäss der Datenbank von Airfleets.net wurden sie im März 1999, beziehungsweise im Juni 2000 neu an die All Nippon Airways ausgeliefert, für die sie bis 2007 im aktiven Liniendienst waren. Danach flogen beide Jumbos während dreier Jahre für die Oasis Hong Kong Airlines, bevor sie im Frühjahr 2010 bei der Atlas Air eingeflottet wurden. Die Firma mit Sitz in Purchase (USA) war am letzten Samstag in die Schlagzeilen geraten, nachdem eine Frachtmaschine des Typs 767-300ER in Anflug auf Houston abgestürzt war. Die Altas Air führte diesen Flug für Amazon durch.

(Zürcher Unterländer)