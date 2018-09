Mit der Modellbahn 1,5 Kilometer weit fahren

Auf der 5-Zoll-Gartenbahn-Anlage beim Schwimmbad in Glattfelden fahren Dampf-, Diesel und E-Lok-Modellzüge im Massstab 1:11 auf einer Strecke von insgesamt 1400 Metern. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, kann sie besichtigt werden.Die Modellbahnfreunde Glattfelden haben die Anlage in unzähligen Arbeitsstunden eigenhändig gebaut.

Auch die verschiedenen Eisenbahnmodelle sind zu einem grossen Teil von den Mitgliedern des Vereins selber angefertigt worden. Dazu gehören sowohl kohlebefeuerte Dampfzüge als auch elektrisch betriebene Eisenbahnen wie zum Beispiel der legendäre TEE Triebzug der SBB. Besonders imposant sind die mächtigen amerikanischen Diesellokomotiven.

Im zweiten Anlauf realisiert

Die Gründungsversammlung für den Verein Modellbahnfreunde Glattfelden (MBG) fand im Sommer 1982 statt. Rund 30 Personen vom Verein und von den Behörden starteten zwei Jahre später den Betrieb auf der Anlage auf einem Grundstück von rund 6500 Quadratmetern. Damit war das Ziel erreicht, die im Eigenbau hergestellten Modelle mit einer Spurbreite von 127 Millimetern (5 Zoll) in Bewegung zu bringen.

Die Idee für eine Freiluftanlage für Modelleisenbahnen in der Nähe von Glattfelden stammt von zwei Dampfbähnlern. Nachdem das Vorhaben zuerst nicht realisiert werden konnte, weil das dafür vorgesehene Gelände nicht eingezont war, klappte es in einem zweiten Anlauf mit Unterstützung der Behörden auf dem Gebiet im Wiesengrund.

Kein kommerzieller Betrieb

Die Anlage in Glattfelden ist nicht für den kommerziellen Fahrbetrieb eingerichtet. Die Mitglieder betrachten ihre Aktivitäten als Hobby, das auf Freiwilligkeit beruht. Es gibt keine festgesetzten Fahrtage. Bei schönem Wetter fahren die Vereinsmitglieder oft spontan mit ihren Modellen und bieten Besuchern Gelegenheit zum Mitfahren. Einmal im Jahr öffnet der Verein jedoch die Barrieren für die Öffentlichkeit und gewährt bei freiem Eintritt Einblick in das Areal und den Betrieb der Minizüge.

Auch die Fahrt mit den kleinen Bahnen ist kostenlos. Die Hobby-Eisenbähnler geben gerne Auskunft über ihre Freizeitbeschäftigung und freuen sich auf interessierte Besucherinnen und Besucher. Ein Souvenirstand und eine Festwirtschaft runden das Angebot an diesem Anlass ab. (Zürcher Unterländer)