Mit dieser Masche nahm er Senioren aus

«Der Mann konnte eben gut reden», fasst Hans Stauffer (Name geändert) zusammen, wie er und seine Frau auf einen Betrüger hereingefallen sind. Der Anrufer hatte sich am Telefon als «Herr Hasani» vorgestellt. Er sei Iraner und wolle dem Winterthurer Rentnerpaar etwas schenken.

Der 76-jährige Akademiker und seine Frau Margret sagten zu für ein Treffen. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wussten: «Herr Hasani» heisst eigentlich anders und gehört mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem kriminellen Netzwerk, dem Goman-Clan aus Leverkusen. «Deutschlands schlimmste Betrügerfamilie» (Bild-Zeitung) ist längst auch in der Schweiz aktiv.

Kleine Teppiche als Köder

Zwei Wochen nach dem Anruf erscheint «Hasani» in Begleitung eines Komplizen vor dem Winterthurer Mehrfamilienhaus, in dem Stauffers leben. Der Teppichverkäufer fährt in einer schwarzen Limousine der Marke Mercedes vor. Ein kleiner, untersetzter Mann mit Schnauz. Iranisch sieht er keineswegs aus. Doch die Stauffers sind neugierig.

In der Stube wettert «Hasani» lange über den iranischen Staat. Er müsse noch heute nach Teheran, doch er sei im Besitz von Teppichen, die er lieber verschenke, als dass er dem Iran die hohen Einfuhrsteuern bezahle. Drei kleine Teppiche übergibt er den Stauffers ohne Gegenleistung. Dann rollt er einen grossen Teppich aus: ein ganz besonderes Stück sei das, aus Seide und unter Wasser von Hand geknüpft. Margret Stauffer ist begeistert.

Wie viel sie denn dafür zu bezahlen bereit sei, fragt er. 1000 Franken, erwidert sie. Er macht ihr ein Angebot für 17 000 Franken. Der Teppich sei mindestens das Doppelte wert. Sie einigen sich schliesslich auf 16 000 Franken. Margret Stauffer schickt ihren Mann zur Bank.

Schutzgeld und Enkeltricks

Nach dem Kauf, als «Hasani» und sein Komplize über alle Berge sind, seien ihnen erhebliche Zweifel aufgekommen, erzählt Hans Stauffer. Ein Gutachten bestätigt später, dass es sich um einen maschinell hergestellten, synthetischen Teppich handelt. Wert: unter 1000 Franken.

«Hasanis» Klarname, sein Wohnort und das Vorgehen passen zum Goman-Clan. Der Roma-Familie mit geschätzt über 170 Mitgliedern werden neben Teppichschwindel auch Schutzgelderpressung und Enkeltrickbetrug nachgesagt. Gemäss «Spiegel TV» leben die Familienmitglieder in Luxus, obwohl sie keiner geregelten Arbeit nachgehen und Hartz IV beziehen. Ein Mitglied habe in seiner Küche gar die Griffe von Mikrowelle, Kühlschrank und Herd vergolden lassen.

Der Sohn des einstigen Clan-Anführers steht aktuell in Köln vor Gericht. Er, welcher «der Don» genannt wird, soll mit einem Teppichtrick ein Rentnerpaar aus Niedersachsen um 80 000 Euro (umgerechnet 91 000 Franken) betrogen haben.

Clanmitglieder gehen systematisch vor

Die deutschen Ermittler hörten in den vergangenen Jahren hunderte bis tausende Anrufe von Mitgliedern und Bekannten der Grossfamilie ab. Die Staatsanwaltschaft Köln bestätigt auf Anfrage nicht, dass Stauffers Verkäufer unter den Verdächtigen ist. Man gebe grundsätzlich keine Auskunft zu Namen.

Ein Szenekenner sagt aber: «Das beschriebene Vorgehen passt exakt zum Muster der Gomans.» Deren Mitglieder würden systematisch fremde Leute anrufen, auch in der Schweiz, sich mit Fantasienamen aus dem arabischen Raum vorstellen und erfundene Geschichten auftischen. «Vor Ort schwatzen sie einem dann Teppiche, die weniger als 1000 Euro wert sind, zu völlig überteuerten Preisen auf.»

Täter gründete sogar Firma

«Hasani» wurde vergangenen Februar gefasst, als er in die Schweiz einreisen wollte. Er kennt das Land: 2016 gründete er eine Antiquitätenfirma mit Sitz in Zürich. Ein Jahr später eröffnete das Bezirksgericht ein Konkursverfahren wegen nicht bezahlter Versicherungsprämien. Da war er nicht mehr auffindbar. Eingeschriebene Briefe des Konkursamts kamen ungeöffnet zurück. Ein Augenschein vor Ort zeigte, dass sich an der angegebenen Adresse in Wiedikon keine Geschäftsräume befinden.

Der Fachmann für Orientteppiche Bruno Meier, der für Schweizer Untersuchungsbehörden, Ämter und Versicherungen Expertisen erstellt, sagt: «Es ist üblich, dass unseriöse Händler Firmen gründen, damit sie in deren Namen Räumlichkeiten in der Schweiz mieten können. Wenn es brenzlig wird, verschwinden sie wieder.»

Wucher hat zugenommen

In der Teppichbranche haben die kriminellen Machenschaften ausländischer Anbieter laut Meier in den letzten drei Jahren enorm zugenommen. «Um dem Einhalt zu gebieten, müsste die Schweiz zwingend die Zollkontrollen ausbauen.» Konsumenten empfiehlt Meier, Zweitmeinungen von kompetenten Anbietern in der Schweiz einzuholen und einen Kauf nie unter Zeitdruck abzuschliessen.

Die Polizei hat keine Kenntnisse von ähnlichen Fällen im Kanton Zürich. Möglicherweise melden sich Betroffene nicht aus Scham, weil sie auf Betrüger hereingefallen sind. Hans Stauffer kann sich das gut vorstellen: «Wir konnten uns erst nach drei Wochen dazu entschliessen, Anzeige zu erstatten.»

