Mitten in der Nacht wie Staatsgäste empfangen

Der Schulalltag an der Kantonsschule Bülach hat Vivien Mühlethaler und Silvan Schenk wieder: das vertraute Klassenzimmer, die Lehrpersonen, die Lektionen. Und doch nehmen die Fünftklässler seit einer knappen Woche einiges mit anderen Augen wahr. So erscheint ihnen die eigenen Schule mit ihren rund 1000 Schülern, plötzlich ziemlich klein und das Chemiezimmer recht luxuriös.

Silvan Schenk und Vivien Mühlethaler sind wieder fast im Bülacher Schulalltag angekommen. (Bild: Leo Wyden)

Noch sind die beiden ganz erfüllt von den Eindrücken ihres Besuchs im indischen Gurgaon, wo so manches ganz anders war. Mühlethaler und Schenk gehören zu einer Klasse der Kantonsschule Bülach, die im Rahmen des Austauschprogramms «Schweizerisch-Indisches Klassenzimmer» (siehe Kasten) in der zweiten Novemberhälfte für neun Tage ihre Partnerklasse unweit von Delhi besuchen durfte (ZU vom 31. Oktober).

Eine warme Mahlzeit nach Mitternacht

Bereits der Empfang, den man der Bülacher Schulklasse im Flughafen in Delhi bereitet hat, war überwältigend. Sämtliche Gastgeschwister und viele Gasteltern standen bereit, um den Besuch aus der Schweiz zu begrüssen - und das morgens um 2 Uhr Lokalzeit. Doch damit nicht genug. «Meine Gastmutter hat mir eine Stunde später extra nochmals eine warme Mahlzeit gekocht», sagt Schenk. Die indische Gastfreundschaft und Grosszügigkeit hat beide beeindruckt. «In Indien gilt: Gast ist Gott», sagt Vivien. So sei sie nicht nur fast rund um die Uhr kulinarisch verwöhnt worden: «Ich durfte auch rein gar nichts helfen, auch nicht meinen eigenen Teller abräumen.» Schenks Gastvater liess ihn derweil nicht mal in die Nähe eines Geldautomaten: «Er wollte alles für mich bezahlen.»

Wohlhabend und behütet

Beide Gastfamilien seien für indische Verhältnisse wohlhabend und ihre Kinder sehr behütet gewesen. «Meine Gastschwester Sunidhi und ich waren kaum fünf Minuten aus dem Haus, da kam schon der erste elterliche Kontrollanruf auf ihr Handy», erzählt die 16-Jährige Neeracherin. «Sie wollten wissen, wo wir stecken und was wir gerade machen.»

Die meisten Jugendlichen würden mit dem Chauffeur der Familie zur Privatschule gefahren. Dort werden 6000 Schüler unterrichtet, also rund sechsmal so viel wie in Bülach. Alle tragen Uniform. Auch beim Unterricht haben die Neeracherin und der Bülacher einige Unterschiede ausgemacht. «In Indien sitzen in jeder Klasse rund 40 Schüler. Ihre Aufgabe besteht in erster Linie darin, aufzuschreiben was die Lehrpersonen dozieren», sagt Schenk. Diese seien viel strenger und unnahbarer als an der eigenen Kantonsschule. «Wir haben fast nie einen Lehrer lachen sehen», sagt Mühlethaler. Die Infrastruktur der Schule sei vergleichsweise bescheiden. «Doch die Schüler lernen fleissiger als wir», räumt Schenk mit einem Schmunzeln ein. Ihn hat anfänglich die Unpünktlichkeit seiner Gastfamilie und seines Gastbruders Rishul irritiert. «Ich musste dann aber einsehen, dass Hetze in einem Land, in dem sich Menschen und Tiere die Strassen teilen und damit für permanenten Stau sorgen, gar nichts bringen würde.»

Ein Land mit zwei Seiten

Ihre Gastfamilien seien sehr bemüht gewesen, den Gästen aus der Schweiz die wohlhabende und aufstrebende Seite ihres Landes zu zeigen: etwa die modernen Einkaufszentren oder den Sitz von Google.

Bei verschiedenen Ausflügen haben sie und ihre Mitschüler auch ein anderes Gesicht Indiens, also die Armut und den Schmutz, zu sehen bekommen. Abreisen durften die beiden nicht ohne verschiedene Geschenke der Gastgeber. Mühlethaler erhielt einen Sari, also das traditionelle indische Kleidungsstück für Frauen: «Den möchte ich dieses Jahr am Weihnachtsabend tragen.»

Spürbare Erwartungen

Die Weihnachtstage werden wohl in mancher Familie der Bülacher Schülerinnen und Schüler dazu genutzt werden, den Gegenbesuch aus Indien vom 16. bis 24.März vorzubereiten.

Die Erwartungen der Gäste sind nicht eben klein. «Die Schweiz gilt für viele als Paradies auf Erden», weiss Mühlethaler. Ausserdem möchten sich die Bülacher für die aussergewöhnlich grosse indische Gastfreundschaft wenigstens teilweise revanchieren, wenn sie ihre Gastgeschwister bei sich aufnehmen.

«Aber erst einmal müssen wir unsere eigenen Eindrücke verarbeiten», sind sich Schenk und Mühlethaler einig. «Die Reise nach Indien war eine riesige Chance, und wir haben extrem viel mitbekommen», bilanziert Schenk. Und für seine Klassenkollegin steht schon heute fest: «Ich muss da unbedingt nochmals hin.» Wo sie dann wohnen wird, ist auch schon klar: «Zum Abschied meinte meine Gastfamilie, ich sei auch nun auch ihre Tochter und jederzeit willkommen.»

