Möglicher Ausbau der Swissair-Siedlung kommt vors Volk

Noch haben die Initianten aus der Klotener Swissair-Siedlung nicht viel erreicht. Und gebaut werden kann in der historischen Mitarbeitersiedlung weiterhin nicht. Obwohl sich das manch einer wünscht, angesichts der alten und eher kleinen Häuser auf vergleichsweise grossen Grundstücken. Trotzdem freut sich Michael Hufschmid, Initiant und Präsident der «Interessengemeinschaft Mittelholzersiedlung» über das Zustandekommen einer Volksinitiative.

«Ich bin stolz, dass wir es geschafft haben», meint er auf Anfrage und fügt an, «wir mussten in der letzten Woche noch recht Gas geben beim Unterschriften sammeln». Letztlich habe er auf dem Postweg dann 343 Unterschriften eingereicht, wovon die Stadtverwaltung von Kloten nun 320 für gültig erklärt hat. Das übertrifft die geforderten 300 Unterschriften, die zur Durchführung einer Urnenabstimmung in Kloten vorgelegt werden müssen.

Gestaltungsplan muss sein

Für die Bewohner der alten Swissair-Siedlung ist es ein wichtiger Etappensieg auf dem Weg zu einem sogenannten privaten Gestaltungsplan. Denn ein Gestaltungsplan ist zwingend notwendig, damit innerhalb der ehemaligen Mitarbeitersiedlung die Grundbesitzer an ihren eigenen Häusern bauliche Veränderungen vornehmen können.

Quelle: GIS-Browser

Derzeit gibt es keinen gültigen Gestaltungsplan für dieses Gebiet, aber es besteht die Pflicht, einen solchen zu schaffen. Die Stadt hatte diese Gestaltungsplanpflicht einst auferlegt und deshalb auch selbst ein Verfahren für einen öffentlichen Gestaltungsplan durchgeführt.

Allerdings wurde man sich letztlich nicht einig mit den Direktbetroffenen. Sie fühlten sich durch die neuen Regeln zu stark eingeschränkt. Und so hatte sich Anfang dieses Jahres ein Initiativkomitee gebildet, das nun selber nach einer besseren Lösung sucht. Der Weg soll über einen eigenen Gestaltungsplan führen, den die Bewohner der Siedlung ausarbeiten wollen. Allerdings führt der lange und recht technische Pfad zunächst über die jetzt zustande gekommene Volksinitiative für eine «Zukunft der ersten Swissair-Siedlung von 1948».

«Nicht einfach Heimatschutz»

Mit dabei im Initiativkomitee ist auch Michael Hufschmids Vater Alfred, der noch immer im Quartier lebt und das Haus bewohnt, in welches schon der Grossvater als Swissair-Mitarbeiter 1948 eingezogen war. Enkel Michael Hufschmid, der Präsident der IG, wohnt zwar nicht mehr in der Siedlung, aber er ist dort aufgewachsen und mittlerweile als Architekt tätig. Deshalb liegt ihm die Materie und so setzt er sich für die Interessen der bauwilligen Hausbesitzer im Quartier ein.

Die Initiative habe wenig mit Heimatschutz und bewahren von alten Häusern zu tun, räumt Michael Hufschmid ein. Obwohl man den Titel im ersten Augenblick so auffassen könnte. Die Bewohner verstehen unter «Zukunft der ersten Swissair-Siedlung von 1948» viel eher Möglichkeiten zur baulichen Anpassung und Erweiterung ihrer Häuser, damit diese vor lauter rigider Vorschriften nicht verfallen, weil niemand mehr etwas daran machen lässt. Aber es sei auch nicht so, dass man alles total umkrempeln wolle. Die historische Siedlung und deren Charakter sollen durchaus erhalten werden, betont der Architekt.

Es habe früher gar Interessen der Bauindustrie an diesen Grundstücken gegeben, um dort im grossen Stil einzufahren, weiss Hufschmid. Den Leuten seien vor vielen Jahren schon Angebote gemacht worden, damit sie an grosse Investoren verkaufen würden. Immerhin handle es sich ja um eine Fläche von fast 6000 Quadratmetern, führt er aus.

Abstimmung wohl 2020

Wenn nun voraussichtlich im nächsten Jahr über die Initiative abgestimmt wird, geht es um das ausdrückliche Recht der Bewohner, einen eigenen, privaten Gestaltungsplan einreichen zu können. Zugleich ist man froh, dass die Stadt – solange die Initiative hängig ist – nicht mehr einfach so den ungeliebten öffentlichen Gestaltungsplan in Kraft setzen kann. Seitens der Stadt hat man sich bislang immer offen und geduldig gezeigt, was der IG-Präsident schätzt.

Nun seinen beide Seiten unter Druck: «Die Stadt muss für Rechtssicherheit sorgen, und wir müssen jetzt zählbare Resultate liefern», sagt Hufschmid. Damit meint er vor allem den gewünschten privaten Gestaltungsplan. Grösste Herausforderung seien die Kosten von deutlich über 100000 Franken. Dies könnten die Bewohner nicht aus der eigenen Tasche bezahlen, weshalb er nun einen «Businessplan» entwerfen und Sponsoren suchen müsse.