Morganti macht das Rennen ums Schulpräsidium

Die von anonymer Seite verbreiteten Vorwürfe an die Adresse von Claudia Morganti (der ZU berichtete) haben ihr offensichtlich nicht geschadet. Die Kandidatin der FDP hat sich im zweiten Wahlgang mit 511 zu 375 Stimmen gegen Mathias Brunner (parteilos) durchgesetzt und ist somit neue Winkler Schulpräsidentin. Im ersten Wahlgang hatten Morganti, die seit vier Jahren Mitglied der Schulpflege ist, noch drei Stimmen zum absoluten Mehr gefehlt.

Uneinig im Führungsstil

Sein Amt abgeben muss der bisherige Präsident Mathias Brunner. Der von der EVP unterstützte Brunner ist seit 2013 Mitglied der Schulpflege und hatte diese in den vergangenen vier Jahren geleitet. Morganti und Brunner waren sich unter anderem auch uneins über die Rolle und den Führungsstil einer Schulpflege. Während Brunner vor allem strategisch führen wollte, erachtete Morganti auch ein operatives Engagement der Schulpflege als nötig. Sie versprach zudem, mehr Zeit in das Amt zu investieren als der bisherige Präsident Brunner.

Im Vorfeld des zweiten Wahlgangs kursierte in der Gemeinde ein Dossier mit Vorwürfen an die Adresse von Herausfordererin Morganti. Der anonyme Absender brachte das Engagement der 42-Jährigen für den Verein «Schulen der Zukunft» mit esoterischem und rechtsextremem Gedankengut in Verbindung.

«Als diese falschen Anschuldigungen kursierten, kamen bei mir ein wenig Zweifel auf», sagt die FDPlerin. Sie habe nicht gewusst, wie ihre Wähler darauf reagieren würden. Deshalb freue sie sich umso mehr über das klare Wahlresultat. Claudia Morganti will die Schule als Präsidentin nicht neu erfinden: «Es wird nicht alles anders, aber wir müssen schauen, wo wir was besser machen können.» Ziel sei es, die Schule zusammen mit den neuen Schulleitern zu stabilisieren und eine klare Richtung für die Zukunft zu definieren. «Auch die Schulraumplanung wollen wir jetzt angehen.»

Brunner will nicht mehr

Widersacher Mathias Brunner hat bis zum Schluss auf seine Wiederwahl gehofft. «Es ist aber ein Ergebnis, mit dem ich rechnen musste.» Für ihn ist das Kapitel Schulpflege damit abgeschlossen. Er hatte nämlich angekündigt, im Falle einer Nichtwahl ins Präsidium auch als Mitglied nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Die Schritte dazu hat er bereits eingeleitet: «Ich habe mein Gesuch auf vorzeitige Entlassung an den Bezirksrat geschickt.» Nun muss dieser den Antrag gutheissen.

Damit ist das Thema Schulpflegewahlen in Winkel auch nach diesem zweiten Wahlgang nicht vom Tisch. Die Stimmbürger werden demnächst an der Urne einen Ersatz für den zurücktretenden Mathias Brunner bestimmen müssen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 35 Prozent. Massgebend war, wie beim zweiten Wahlgang üblich, das relative Mehr. (Zürcher Unterländer)