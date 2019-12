Mühle wird Schauplatz für Literatur

Zehn Schreibfreudige liessen letzten Samstag die rund 70 Besucher der Mühle Otelfingen an ihren Geschichten teilhaben. Der erste Leseabend «Gesichter & Geschichten», organisiert von Susanne Franklin und Andrea Frey, gestaltete sich sehr vielfältig. Gelesen wurden etwa Kurzgeschichten über den Tod und die grosse Liebe, eine Autobiografie, Gedichte, aber auch einen Blogeintrag über das Leben mit einer schweren Krankheit.

Der freundliche Tod

Marc Späni aus Otelfingen ist Deutschlehrer und sein Talent für die Sprache war in seinem Beitrag hörbar. In der Kurzgeschichte «Der Bahnwärter», die für einen Wettbewerb für das Züricher Literaturhaus entstanden ist, geht es um den Moment des Sterbens, dem die Titelfigur mit Unbehagen entgegenblickt. Symbolisch versucht der «Alte», wie er genannt wird, sich diesen Moment mit dem plötzlichen Auftauchen und Verschwinden der dem Bahnhäuschen entgegen rasenden Züge begreifbar zu machen. Ohne Erfolg.

Schliesslich kommt der Tod tatsächlich zum Alten, nämlich in der Figur seines Angestellten und Kundenberaters. In freundlicher Gestalt also, angezogen mit einer roten Uniform. Im philosophischen Gespräch begreift der Mann, dass das Erleben des Todes nicht möglich und die Unendlichkeit Perspektivsache ist.

Die Idee für die Geschichte kam Späni auf einem Ausflug über den Berliner Pass, den er mit seinem Sohn, einem Eisenbahnfan, gemacht hat. «Den Gedanken um die Idee, dass etwas um die Ecke verschwindet und irgendwie nicht sein kann, habe ich schon lange mit mir herum getragen.» Beim Zug wurde er fündig. «Ich bin ein lebensfroher Mensch, aber ich komme beim Schreiben immer wieder auf den Tod zurück», fand er. «Es ist schliesslich etwas Absolutes, bei dem man auch das Leben behandelt.»

Mit Poesie über den Alltag sinniert

Ein anderes Beispiel für die Vielfältigkeit der Texte, die am Leseabend präsentiert wurden, waren die Gedichte von Emma Koch. Die Pensionierte aus Otelfingen trug einige davon vor. Ihre Reime in Dialekt und in Standarddeutsch handelten von der ganzen Vielfalt des Lebens, lustig, komisch, traurig, nachdenklich und frech, «was so anfällt», wie Koch sagte.

Es ging etwa um ihre Handyallergie, um die Vergesslichkeit im Alter, die Besinnung auf das heimische Leben in Zeiten der Reisewut mancher Menschen, immer mit einer Prise Ironie und Wortwitz. «Dunkle Wände» handelte von der Unfähigkeit zu Kommunikation, und «Endstation» über das emotional oft triste Leben von Menschen in Altersheimen, die sich auf dem Abstellgleis des Lebens fühlen und die Emma Koch gerne besucht. Exemplarisch für den Abend bezeichnete sie das Schreiben als «Reden mit dem Papier». «Schreiben ist eine gute Lebenshilfe, besonders auch in schwierigen Zeiten», sagte sie.