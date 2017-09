Mühlenkultur und neue Freiheiten

Ein Ausschnitt aus einem alten Mehlsack, eine verzerrte Fotografie des ausgestopften Wildschweinhauptes, das als Wappentier der Gemeinde im Mahlraum hängt; dass die Mühle Otelfingen im Tätigkeitsbericht 2016 der kantonalen Fachstelle Kultur als Illustrationssujet dient, kommt nicht von ungefähr: Die Spielstätte hat den Sprung in die Subventionskategorie «Mehrspartenbetrieb» geschafft. Das gibt 15 000 Franken Unterstützung; hinzu kamen 2015/2016 noch mal 15 000 Franken als Umstrukturierungsbeitrag.100 bis maximal 130 Leute kriegt man pro Abend in den Mahlraum; im Durchschnitt besuchen jeweils 60 Personen ein Konzert oder eine Lesung. Für dieses Publikum stellt die Kulturkommission Jahr für Jahr einen Spielplan auf, dessen Renommee aufgrund der angebotenen künstlerischen Qualitäten zumindest über die Grenzen der Region hinausreicht.

Mozart, Lyrik, Irish Folk

Ende Oktober wird die inzwischen 15. Saison eröffnet; den Auftakt machen der Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart und der Klarinettist Matthias Mueller, die mit ihrem Lyrikprogramm «dichter klang!» in Otelfingen auftreten; im Rahmen des Buchfestivals «Zürich liest ’17».

Insgesamt werden auch heuer wieder ein Dutzend Abende, zumeist Konzerte, ins westliche Ende des Furttals geholt (siehe Kasten). Für die eine Hälfte, die nicht die Sphären der klassischen Musik betrifft, zeichnet der Kommissionsvorsitzende Patrice Gilly persönlich verantwortlich. Er hat unter anderem die moderne Irish-Folk-Band Cara mit ihrem aktuellen Programm verpflichten können (am 20. Januar 2018) und das Zürcher Theater Hora mit geistig behinderten Schauspielern für einen Gastauftritt ihres Stücks «Bob Dylan’s 115ter Traum» eingeladen (3. März 2018).

Die Auswahl der sechs klassischen Konzerte haben die Kommissionsmitglieder Muriel Gabathuler und Jonas Gassmann zu verantworten. «Nun, uns muss es gefallen – dann können wir es auch verkaufen», meint der Blockflötist. Sie haben den Aargauer Pianisten Oliver Schnyder engagiert, ebenso wie das Belenus-Quartett, das Streichquartette von Haydn, Mozart und Ravel interpretieren wird. Gassmann unterrichtet an der Musikschule Unteres Furttal; ein Netzwerk, das er mit in sein kulturelles Engagement einbeziehen kann.

Dasselbe gilt in besonderer Weise für Barbara Schlatter. Die Alt-Präsidentin der Kommission organisiert das, was auf der Rückseite des Spielplans abgedruckt steht: die vier Kinderkonzerte; schon zum dritten Mal. «Wenn wir Kinder auf diese Weise in Berührung mit der Musik bringen können, dann gewinnen wir sie vielleicht auch später als Konzertbesucher», sagt Schlatter. Und: «Wo Kinder ein Konzert besuchen, müssen die Eltern ja jeweils auch mitkommen.»

Nun ist der alte Mahltisch, der den Musikern jeweils als Bühne dient, selbst für erwachsene Gäste eigentlich viel zu hoch. Kinder hätten erst recht keine Chance, überhaupt irgendwas zu sehen. Aus diesem Grund hat Barbara Schlatter ihr junges Programm kurzerhand ins Kirchgemeindehaus des Dorfes verlegt. Auf diese Weise klappen die Aufführungen, die zumindest organisatorisch unter dem Dach der Mühle stattfinden, bestens – nur hat die Sache einen Haken. «In der Stiftungsurkunde ist unter dem Stiftungszweck explizit von einem Angebot für die Belebung innerhalb der Gebäulichkeiten der Mühle die Rede», erläutert Patrice Gilly. Und dazu gehört das Kirchgemeindehaus nun eben nicht.

Kommission wird aufgelöst

Nicht zuletzt dank dieses Widerspruchs um den Aufführungsort der Kinderkonzerte steht das Kulturvorhaben Mühle nun vor organisatorisch tief greifenden Änderungen. «Konkret wollen wir die Kommission, die bis dato Teil der Stiftung ist, auflösen und einen eigenständigen Verein daraus machen», sagt Gilly. Mit der Stiftung wolle man dann eine Leistungsvereinbarung ausarbeiten, über die das künftige Veranstaltungsprogramm für den Mahlraum laufen würde. Mit der Saison 2018/2019 würde man dann auch nach aussen hin unter neuer Flagge auftreten.

Von der Umgestaltung erhofft sich Patrice Gilly nicht nur die Freiheit, das Kirchgemeindehaus nutzen zu können. Als Verein würde man sich um weitere, andere kulturelle Veranstaltungen in Otelfingen verdient machen können: «Ich denke da etwa an die Aufführungen des Theaters Kanton Zürich», nennt er ein Angebot, das man in Otelfingen insofern gut kennt, als das Dorf beim Theater einst Genossenschaftsmitglied war und in der letzten Saison sogar Spielstätte für eine Premiere gewesen ist. In der Summe ist den Mühle-Machern also letztlich an einem Mehr an Flexibilität gelegen. (Zürcher Unterländer)