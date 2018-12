Museum auf Themen ausgerichtet

Dass das Rheinstädtchen Eglisau geschichtsträchtig ist, wissen nicht bloss dessen Einwohner. Wer dennoch daran zweifelt, kann sich im Eglisauer Dorfmuseum seit 1977 eines Besseren belehren lassen. Seither hat sich aber nur Eglisau, sondern auch die Museen verändert. Was früher vielleicht eher trocken vermittelt wurde, muss heute für den Besucher erlebbar gemacht werden. So wurden am Sonntag Nachmittag im Dorfmuseum die neue Dauerausstellung eingeweiht.

Im Weierbach-Haus durchschnitt Eglisaus Gemeindepräsident Peter Bär das obligatorische Band und eröffnete damit die Ausstellung. Zuvor liess er es sich nicht nehmen, die Digitalisierung zu erwähnen und die Vorteile eines Dorfmuseums im Gegensatz dazu zu betonen. «In einem Dorfmuseum kann man die Dinge noch anfassen», meinte der Gemeindepräsident. Die Idee für die Neuerung der Ausstellung kam der Museumskommission, nachdem 2014 in Hüntwangen das Museum umgebaut wurde. So steht nun nach zwei Jahren die neue Szenographie bereit, mit der die Ausstellungsstücke des Museums gezeigt werden.

Auf verschiedene Schwerpunkte ausgerichtet

Die Ausstellung von 1977 war von Hans Schaad arrangiert worden. Er hatte viel Mühe darauf verwendet, die Dorfgeschichte mit eigenen Grafiken und Modellen darzustellen. Dazu kam, dass im Verlauf dieser Geschichte immer wieder Ausstellungsstücke hinzukamen. So wuchs der Museumsbestand, der zwar reichhaltig, aber auch etwas asortiert erschien.

Marc Imfeld, Mitglied der Museumskommission, der bei der Aktualisierung der Ausstellung mitarbeitete, erklärt denn auch die Schwerpunkte der neuen Ausstellung: «Wir wollten eine Fokussierung der Hauptthemen in unserem Dorfmuseum: das Salz, die Fischerei und das Städtli.“ Diese Themen organisieren nicht nur die Ausstellung, sie verschaffen dem Museum auch einen eigenständigen Charakter. Denn Eglisau war lange Zeit ein Salzumschlagplatz und die Lachsfischerei wurde bis Anfang des 20. Jahrunderts betrieben. So kann man sich auch abheben von anderen Dorfmuseen.

«Natürlich wollten wir auch neue Medien integrieren um so den Besucher mehr interagieren zu lassen», fügt Marc Imfeld hinzu. Dass die Interaktion des Besuchers aber nicht bloss Interaktion mit dem iPad ist, darauf verweist Imfeld. «Wir wollen die Leute auch dazu bringen, dass sie selber nachdenken.» So sind im Dachstock bewusst einige Gegenstände nicht weiter erklärt, damit es zum Austausch zwischen den Besuchern kommt. «Ein altes Bügeleisen beispielsweise wird einem Kind vielleicht nicht mehr so viel sagen, dann kann es seine Oma fragen, was es damit auf sich hat», erklärt Imfeld das Konzept.

Schweren Herzens alte Ausstellung geändert

Ganz so leicht fiel die Aktualisierung der Ausstellung aber nicht allen: Jürg Girsberger, Präsident der Museumskommission, hatte «viel Respekt» vor der ursprünglichen Ausstellung von Hans Schaad und haderte lange damit, daran etwas zu ändern: «Die alte Ausstellungsform war in sich einfach perfekt.» Dennoch ist er sehr zufrieden mit der neuen Ausstellung. Und wie zur Bestätigung macht Jürg Girsberger sogleich das Konzept des Museums wahr, indem er erklärt, wie man in Eglisau mit einer grossen Gabel auf Lachsjagd ging. (Zürcher Unterländer)