Museum zeigt Napoleons Brief

Im Walliseller Ortsmuseum hängen nicht einfach nur hölzerne Heugabeln an den Wänden und es steht auch kein einsames Himmelbett in einer düsteren Stube. Die allermeisten der ausgestellten Gegenstände sind interessant beschrieben und weisen auf eine fachmännische Betreuung hin. Ein Team von zehn Freiwilligen trifft sich jeden Montagmorgen, um das Museum zu beleben oder das Thema für die nächste, neunmonatige Ausstellung, festzulegen.

So eröffneten am Sonntag Albert Grimm und das Team mit einer Vernissage die neueste Ausstellung mit dem Titel: «Gegenstände die Geschichte/n erzählen». Der ehemalige Reallehrer Grimm und spätere Lehrbeauftragte am Reallehrerseminar und an der Universität Zürich, fand durch ein Erbstück zu seiner Begeisterung für Geschichte. Von seiner österreichischen Grossmutter erbte er 1954 deren Ehering.

Nicht wie üblich war darin der Name ihres Mannes eingraviert sondern: «Gold gab ich für Eisen.» Grimm fand heraus, dass während des ersten Weltkrieges alle Österreicher aufgefordert wurden, Gold abzugeben, auch Eheringe, um den Krieg zu finanzieren. Offenbar bekam die Regierung ein schlechtes Gewissen und ersetzte die goldenen Eheringen durch billigere eiserne.

Von Einstein bescheinigt

Auf der andern Seite sind in der Ausstellung Gegenstände mit einem Bezug zu Wallisellen zu sehen. Zum Beispiel eine im Ort hergestellten Kreidenspitzmaschine, deren Patentbescheinigung aus Bern von keinem geringeren als Albert Einstein unterschieben wurde.

Zum Thema Geburt, Taufen und Hochzeit ist ein schwarzes Brautkleid ausgestellt, dem damaligen Modetrend entsprechend. Und daneben liegt eine verchromte Geburtszange, die Betrachter schaudern lässt. Ein Hinweis macht aufmerksam auf die grosse Hungersnot 1816/17. Die Walliseller Bevölkerung überlebte nur durch den Verzehr von Gras, Wurzeln und Schnecken.

Aus der privaten Sammlung von Albert Grimm ist eine römische Silbermünze ausgestellt, die Grünspan ansetzte. Schon damals gab es offensichtlich Schummeleien. Und in einem Buch sind Anweisungen festgehalten, mit welchen Worten die in Glarus beinahe wöchentlich zum Tode Verurteilten auf dem Weg zum Richtplatz zu begleiten seien. Als Knabe fand Grimm 1944 in Wallisellen einen Fetzten aus einem Einsatzplan, abgeworfen aus einem amerikanischen Bomber. Die Besatzung entledigte sich vor der Notlandung in Dübendorf aller Dokumente, damit sie nicht in falsche Hände gerieten.

Brief von Napoleon

Grimm beabsichtigt seine ausgestellten Sammelstücke später dem Ortsmuseum zu übergeben. Darunter befinden sich auch ein Stück der Berliner Mauer oder der Gucklochschieber zur Zellentüre des einstigen Schwerverbrechers Deubelbeiss, sowie ein handgeschriebener Brief von Napoleon. Alle gezeigten Gegenstände weisen auf die sich stetig ändernde Geschichte oder auf die rasante Entwicklung im technischen Bereich hin: Die Pulsfrequenz der ersten Herzschrittmachergeneration, ein Exemplar ist ausgestellt, konnte der Träger mit Funksignalen anpassen. Pech hatte er in der Nähe eines Modellflugzeugpiloten, dann musste er sich über Herzrasen nicht wundern. (Zürcher Unterländer)