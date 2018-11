Musik für den November

Seit zehn Jahren wohnt der amerikanische Pianist und Komponist im Zürcher Unterland. Das Gespräch mit dem lebhaften 48-jährigen Künstler fand – auf Englisch – in seiner grosszügigen Niederglatter Wohnung statt, ganz schweizerisch bei Kafi und Gipfeli. Seine neue Heimat, die Schweiz, bezeichnet er als «the most beautiful spot on earth», also den schönsten Flecken auf Erden.

Die Liebe im Zürcher Unterland

Bereits während des Musikstudiums war Casey Crosby als junger Solopianist unterwegs gewesen. Nach einem persönlichen Schicksalsschlag zog er nach Europa und arbeitete hier weiter als Pianist, spielte jedoch kaum mehr Solokonzerte. Er lebte in Polen, Deutschland, Italien und Irland, wo er als Tour- und Session-Pianist und Keyboarder für verschiedene Plattenlabels und mit mehreren Bands und Künstlern arbeitete. 2008 kam er der Liebe wegen nach Steinmaur.

An seine erste Zeit in der Schweiz erinnert er sich noch gut. Es sei hart gewesen in der kleinen Zweizimmerwohnung in Steinmaur, denn obwohl Crosby genügend Jobangebote als Pianist hatte, war es ihm nicht erlaubt, zu arbeiten. Es fehlte die Arbeitsbewilligung für die Schweiz. Er war aber trotzdem weiterhin als Pianist unterwegs – im Ausland.

Ein spontaner Auftritt im Hauptbahnhof Zürich

Sein Glück: Seine frisch angetraute Frau, eine Primarlehrerin, integrierte ihn als Sänger in einen weihnächtlichen Ad-hoc-Chor, wo er sich schon einmal als Musikus outen konnte. Er erhielt schliesslich auch die nötigen Bewilligungen, um in der Schweiz zu arbeiten.

Nun konnte er seine Karriere starten: Kirchgemeinden, Chöre, Tanzinstitutionen, das Opernhaus und die Hochschule der Künste in Zürich – alle riefen ihn. Und er kam und er spielte Klavier, spielte Orgel, spielte Keyboard, bis zu neun Stunden am Tag. Und er war fast ebenso lang auf Achse, ausschliesslich mit dem Zug. Diese Belastung konnte auf Dauer nicht gut gehen: Seine Gesundheit litt. Oft schmerzten ihn die Hände nach langen Arbeitstagen. Von seiner Erscheinung her ist Crosby kein zarter Mensch, eher der Typ Bär, man könnte ihn fast für einen Rockmusiker halten. Er nahm eine radikale Neuausrichtung vor.

Die Sicherheitaufgegeben

Crosby kündigte sowohl seine Stelle als Korrepetitor an der Zürcher Hochschule der Künste als auch seinen Vertrag als Session-Pianist mit Sony Records, um sich nach langer Zeit wieder seiner eigenen, unabhängigen Pianistenkarriere zu widmen.

In der siebenköpfigen Familie, in der er aufgewachsen ist, ist ausser ihm niemand Musiker geworden. Sein Vater war fundamentalistischer Baptistenpriester und Lastwagenfahrer. Doch in der Kirche seines Vaters war Gospelmusik allgegenwärtig. Sie spielt auch in Crosbys Leben weiterhin eine Rolle: Er leitet zwei Gospelchöre und ein Frauenensemble in den Kantonen Zürich und St. Gallen. In seiner Musik sind die Einflüsse aus der irischen Tradition, der Gospelmusik der Kirche seines Vaters und der Klassik aus dem Studium mehr als nur andeutungsweise zu hören.

Ein grosser Freund des Tierschutzes

Passend zur Jahreszeit heisst Crosbys neues Album «November». Demnächst kommt es auf den Markt. In den Stücken werden warme, perlende Läufe und assoziative Harmonien zum Klingen gebracht. Das Album kann als Spaziergang durch seine Kindheit verstanden werden – es wecke oft Landschaftsimpressionen beim Zuhörenden. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf des neuen Albums fliesst in «The Ruby Fund». Denn Crosby ein grosser Tierliebhaber und so unterstützt er verschiedene Organisationen des Tierschutzes. Seine Wohnung teilt er übrigens mit zwei Katzen.

Wer Crosby live hören will, kann dies am Samstag, 10. November, auf Schloss Rapperswil tun. Dass die Räume, in denen er spielt, zur Atmosphäre beitragen, ist dem Pianisten und seiner Managerin Martina Filippo sehr wichtig. Und dass das Publikum nicht ihm zuliebe, sondern sich selber zuliebe und wegen seiner Musik kommt, wünscht er sich auch.

Für 2019 ist eine Amerika-Tournee geplant. Im Übrigen möchte der Musiker Casey Crosby den eingeschlagenen Weg mit seiner eigenen Musik harmonisch weitergehen und dabei wachsen.