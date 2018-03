Musikalischer Menschenfreund mit kritischem Geist

Nur mit seiner Gitarre betrat Linard Bardill am Freitagabend die Bühne im Büchelerhus, um dort auf 33 Jahre als Sänger und Dichter zurückzublicken. So lange währt seine Karriere. Entstanden sind in dieser Zeit zwölf Bühnenprogramme für Erwachsene, plus Dutzende Kinderlieder und Kinderbücher.

Bardill nahm das Publikum mit zu den Anfängen seiner Laufbahn, in die 1980er-Jahre, als er mit seinen Eseln von Dorf zu Dorf wanderte. Er besang den bündnerischen Arvenwald, sinnierte über die Zeit und gab Liebes- und andere Lieder zum Besten. Nach der Pause erzählte der Vater von fünf Kindern, von der besonderen Wendung die sein Leben erfuhr, als sein viertes Kind, Sohn Liun, mit dem Down Syndrom geboren wurde. «Ich sehe es nicht so, dass Kinder mit dem Downsyndrom behindert oder krank sind», erklärte Bardill. «Mein Sohn wurde mir zum Vorbild und Lehrer in vielen Bereichen des Lebens.»

Eine Hommage an Liun

Bei aller Herausforderung, erlebe er ihn als tiefe Bereicherung im persönlichen und familiären Leben. Der 61-Jährige erzählte, wie der kleine Bub ihn lehrte, neu über das Leben nachzusinnen. Im Lied Regenbogen beschrieb Bardill beispielsweise, wie er die Arbeit warten liess, um mit seinem Jungen den Regenbogen zu beobachten, den der Kleine beim Spielen am Dorfbrunnen produziert hatte. «Inzwischen ist Liun 14 Jahre alt, und ich bin sehr glücklich dieses Kind zu haben», sagte er. So nannte er den zweiten Teil seines Konzerts, eine Hommage an seinen behinderten Sohn.

Als Zugabe und einer der Höhepunkte, erzählte der Poet eine Kindergeschichte vom Doppelhas und seinen Freunden. Sie handelt vom Wunsch nach Sterben, der dann aber schliesslich in Lebensfreude mündet.

Es war ein ruhiges, fast intimes Konzert mit rund 60 Besuchern. Linard Bardill ging während seiner Laufbahn stets seinen eigenen Weg, bezog oft kritisch Stellung zu gesellschaftlich relevanten Themen und beschenkte die jungen Fans mit tiefgründigen Geschichten und berührenden Kinderliedern.

Begegnungen am Spitalbett

Seit Jahren ist der Bündner Botschafter der Stiftung Sternschnuppe. In dieser Tätigkeit möchte er Freude und Abwechslung in das Leben von Kindern bringen, die mit einer Krankheit, einer Behinderung oder den Folgen einer schweren Verletzung leben.

An seinen «Bettkantenkonzerten» besucht er schwerkranke Kinder im Spital. Frühchen, Kleinkinder und Teenager kommen in den Genuss seiner musikalischen Zuwendung. «Es sind Begegnungen, die nicht immer leicht sind, aber stets eine Bereicherung», sagt der Künstler.

Konzertbesucherin Elisabeth Laux aus Opfikon erlebte Linard Bardill schon öfters live auf der Bühne. Sie ist vom Sänger und der Art, wie er seine Gedanken vermittelt begeistert. «Unsere drei Kinder sind alle mit den Liedern und Geschichten von Linard Bardill aufgewachsen. Zum Geburtstag eines Kindes gab es als Geschenk oft einen Konzertbesuch, mitgegangen ist dann jeweils die ganze Familie», erinnert sich Laux. «So haben wir manch schönen, gemeinsamen kulturellen Ausflug erlebt.»

(Zürcher Unterländer)