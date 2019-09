Musikalisches Liebesgeplänkel

«Von Liebe, Lust und Freud» sang der Gemischte Chor Rheinklang Rüdlingen am Sonntagabend in der sehr gut besuchten örtlichen Kirche. Und Freude bereitete der Gesang des fast dreissigköpfigen Chors und die Musik des Orchesters «Wyländer Provisorium» vom Anfang bis zum Schluss. Höhepunkt und grosse Überraschung war die Uraufführung des von der Flurlingerin Heidi Gmür eigens für den Chor Rheinklang arrangierten Stücks «Liebesgeplänkel». In diesem Lied zauberten witzig zusammengefügte Passagen verschiedener Schweizer Volkslieder den Zuhörern immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Insbesondere der Schlussvers «De Lieb Gott macht selig und s’Schätzli git warm» liess das Publikum auflachen.

Unter der Leitung der Dirigintin Simone Hofstetter präsentierte der Chor in einem ersten Teil Deutsches Liedgut aus vergangenen Jahrhunderten. Dabei wurde auch «Kume kum Geselle min» aus dem Hochmittelalter vorgetragen. Dieses Lied gehöre zu einem der ersten der Musikgeschichte, das in Noten niedergeschrieben worden sei, erklärte die Dirigentin einleitend. Auch der Ohrwurm aus der Romantik «Am Brunnen vor dem Tore» liess wohl manchen Zuhörer leise mitsummen. In Begleitung des Wyländer Provisoriums kam «Kein schöner Land» zum Vortrag. Anschliessend präsentierte das Quintett aus dem Zürcher Weinland mit viel Verve «Tico Tico», ein brasilianisches Stück mit eingängigem, südamerikanischen Rhythmus.

Viel Spass beim Singen

Nach einigen jazzige Stücken, sang der Chor Rheinklang Schweizer Volksmusik. Dazu gehörte auch «Meieriisli», ein Stück des Berner Troubadours Mani Matter, welches sich im Refrain «...wenn de Wind chunt cho blaase» auf das gleichnamige Kinderlied bezieht. Das getragen klingende Stück «Stets i truure», ein Volkslied aus der Ostschweiz, präsentierte der Chor sehr ansprechend, indem er einen Wechselgesang aufführte, bei dem sich die Frauen- und die Männerstimmen abwechselten.

Spass machte es nicht nur den Zuhörern, sondern ganz offensichtlich auch den Sängerinnen und Sängern das Stück «Meiteli wenn du witt go tanze» vorzutragen. Die «Jojojo»-Jauchzer im Übergang zu den Refrains brachten die Fröhlichkeit des Liedes voll zum Tragen. Sehr gut meisterte der Chor mit zwei choreigenen Solistinnen «Anneli wo bisch geschter gsi». Das Verwirrspiel um die zwei Annelis passte sehr gut zum dissonanten Klang des Lieds.

Romantischer Süden

Zum Motto «Liebe, Lust und Freud» gehöre auch die Italianità, erklärte die Dirigentin, bevor der letzte Teil des Konzerts durch das Wyländer Provisorium eingeleitet und vom Chor Rheinklang weitergeführt wurde. So luden die italienischen Volkslieder ein zum Schunkeln und Walzern, oder weckten mit ihren harmonischen Klängen die Sehnsucht nach romantischen südlichen Nächten. Die Zuhörer bedankten sich mit grossem Applaus für das rund eineinhalbstündige Konzert voller Liebe, Lust und Freud und bekamen dafür zwei Zugaben präsentiert.