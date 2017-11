Nach 18 Jahren ist Schluss

Die Meldung vom Rücktritt von Philippe Chappuis (SVP), Schulpräsident der Sekundarschule Niederhasli-Niederglatt-Hofstetten (Niniho), brachte in der Schulgemeinde die Gerüchte­küche wieder zum Brodeln. Denn nach der damaligen Umsetzung des neuen Schulmodells, bei dem ein Teil des Unterrichts über das selbst organisierte Lernen funktioniert, stand die Schule in der Vergangenheit von einem Teil der Bevölkerung unter Beschuss.

Hinzu kommt, dass neben Chappuis auch zwei Mitglieder der Schulleitung innerhalb relativ kurzer Zeit die Schule verlassen. Im Sommer ging der dama­lige Gesamtschulleiter Gregory Turkawka, nun verabschiedet sich auch sein Nachfolger Urs Häusermann. Aus der Bevölkerung werden daher wieder Stimmen laut, die befürchten, dass die Schule tatsächlich vor grossen Problemen stehe.

«Das ist lange genug»

Chappuis bestreitet jedoch diese Gerüchte. Weder gehe es der Schule schlecht, noch habe sein Abgang etwas mit den Konflikten zu tun. Für ihn sei nun die Zeit ­gekommen, das Amt weiterzugeben. Schliesslich ist der 48-jährige Betriebsökonom, Treuhänder und Vater von drei Kindern schon seit 18 Jahren in der Schulpflege, 16 Jahre davon als Schulpräsident. «Das ist lange genug», sagt er. Er möchte daher bei den Erneuerungswahlen im kommenden Frühling nicht mehr antreten.

Mit den Konflikten habe er nie Mühe gehabt. Dass die Bevölkerung Einfluss auf die Schule nehme, sei Teil des demokratischen Prozesses und daher positiv. «Die Bildung ist eine Wissenschaft für sich. Hier gibt es viele Meinungen, was richtig und was falsch ist. Ich hatte nie ein Problem damit, wenn jemand eine andere Meinung vertrat und diese auch kundtat. Sonst hätte ich die letzte Amtsperiode nicht in Angriff genommen», erklärt Chappuis.

Auch die beiden anderen Abgänge hätten nichts mit der Situation an der Schule zu tun. Turkawka habe an der Pädagogischen Hochschule eine neue ­Herausforderung angenommen. Die Schule Niniho befinde sich nun, nachdem die grossen Schritte gemacht wurden, in einer ­Phase der Konsolidierung, der Verbesserungen und des Feinschliffs. Turkawka habe dagegen eine Stelle gefunden, in der er neue Visionen entwickeln könne.

Häusermanns Kündigung sei als Folge der Reorganisation der Schul- und Geschäftsleitung zu werten. Seine Neupositionierung habe auch viele neue und herausfordernde Aufgaben mit sich ­gebracht, die Häusermann vielleicht unterschätzt habe. Wie es mit der Schulleitung weitergehe, sei im Moment noch offen.

Die Schulpflege sei nun in verschiedenen Arbeitsgruppen daran, die Strukturen zu überdenken.

Das Rennen um die Nachfolge

Ebenso offen ist derzeit auch, wie die Schulpflege nach den Wahlen aussehen wird. Neben Chappuis hat auch Klaus Köpfli (CVP) seinen Rücktritt bekannt gegeben. Welche der verbleibenden Mitglieder ins Rennen ums Präsidium geschickt werden, ist gemäss Chappuis im Moment noch unklar. Dies werde im Falle der vier Mitglieder mit Parteizugehörigkeit anlässlich der Nomi­nationsversammlungen der Parteien festgelegt. Bekannt ist seit Neuestem, dass die neue Sprengkandidaten Nicole Fuchs fürs Präsidium antreten wird. Ebenfalls werden zwei weitere neue parteilose Sprengkandidaten für die Schulpflege kandidieren. Zu ihnen zählen der Niederglatter Primarlehrer Beat Kappeler und der Präsident des Elternrates ­Roger Huber. Die Wahlen dürften also spannend werden.

Neue Schulgrenzen

Ebenfalls am Laufen ist der Prozess zur Grenzbereinigung. Laut dem neuen Gemeindegesetz darf eine politische Gemeinde nicht mehreren Schulgemeinden an­gehören. Betroffen ist der Ober­glatter Ortsteil Hofstetten. Nachdem der Oberglatter Gemeinderat entschieden hat, alle Oberstufenschüler künftig nach Rümlang zu schicken, bleiben noch zwei Varianten übrig. Eine Variante sieht die Weiterführung der Sekundarschulgemeinde Nieder­hasli-Niederglatt vor, die andere Variante eine Aufteilung in die zwei selbstständigen Schulgemeinden Niederhasli und Niederglatt.

Im Herbst hat die Firma Swissplan in einer Studie die finanziellen Auswirkungen beider Varianten aufgezeigt. Die Studie werde nun zusammen mit pädagogischen Abwägungen in den entsprechenden Behörden diskutiert. Ende Januar werde die Bevölkerung über die Haltung der Behörden und das weitere Vorgehen informiert. Das letzte Wort hat schliesslich das Stimmvolk an der Urne.

Evaluation wird publiziert

Mit Spannung darf man auch den Evaluationsbericht erwarten. Die externe Evaluation findet mindestens alle vier Jahre im Auftrag der Bildungsdirektion statt. Die Evaluationsbesuche wurden im Juli durchgeführt. Nun liegt der Bericht vor, wie Chappuis bestätigt. Die Schulpflege werde den Bericht bald in geeigneter Form publizieren.

(Zürcher Unterländer)