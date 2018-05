Nach Russland reisen die Fans lieber in Gruppen

Sonderflüge

Swiss und Heletivc bringen Fans an die WM

Die Spielorte der Schweizer Nati an der Fussball-WM in Russland werden von Kloten aus normalerweise nicht direkt angeflogen. Die Swiss und die Helvetic führen deshalb Sonderflüge durch.



Genau einen Monat dauert es noch bis zum Anpfiff der Fussball-WM in Russland. Am 14. Juni eröffnet der Gastgeber gegen Saudiarabien, am 17. Juni spielt die Schweiz gegen Brasilien ihre erste Partie. Und die Fans hierzulande stehen bereits in den Startlöchern. Laut dem spezialisierten Sportreiseanbieter Knecht Reisen in Kloten sind die Gruppenreisen an die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft längst ausgebucht. Aber auch Reisen zu exotischeren Partien konnte das Reisebüro verkaufen. Insgesamt 200 Fans bringt der Klotener Veranstalter zur WM.

Ähnlich gut läuft es auch bei Travelclub. Das Zürcher Reisebüro bietet ebenfalls Trips an die WM an. «Bereits wenige Wochen nach Verkaufsstart waren alle Reisen ausgebucht», sagt Geschäftsführer Victor Tinari. Rund 1000 Zuschauer beschert das Zürcher Reisebüro der Fussball-WM. Dazu hat es mehrere Direktflüge an die Spielorte der Schweizer Nationalmannschaft gechartert. Denn Rostow am Don, Nischni Nowgorod und Kaliningrad werden von Kloten aus sonst nicht direkt angeflogen.



Erhöhte Nachfrage



Die Fluggesellschaft Swiss gibt an, zwei Sonderflüge für das Reisebüro durchzuführen, am 17. Juni von Zürich nach Rostow und am 18. Juni von Rostow zurück in die Schweiz. Die Flüge werden mit einem Airbus A320 durchgeführt. Plätze auf diesem Flieger können nur über das Reisebüro gebucht werden. Die Swiss stellt aber auch auf normalen Linienflügen an die Spielorte Moskau und St. Petersburg während der Fussball-WM eine erhöhte Nachfrage fest.

Auch die Fluggesellschaft Helvetic Airways führt im Auftrag von Reisebüros während der Weltmeisterschaft mehrere Sonderflüge nach Russland durch. Fünf sind es an der Zahl. Laut CEO Tobias Pogorevc bringt seine Airline so rund 500 Fussballfans nach Russland.

Bei der WM in Brasilien vor vier Jahren haben viele Fans ihre Reise selber organisiert. Dieses Mal ist das laut den Reiseveranstaltern anders. Die Fans verlassen sich lieber auf organisierte Gruppenreisen. Fabian Boller