Nach dem Sturm folgt das Aufräumen

Ein Tag nach dem grossen Sturm musste Förster Gebhard Tanner in Eglisau gestern eine verheerende Bilanz ziehen. Fast alle Waldstrassen waren noch immer mit Bäumen belegt, der Schaden, den die Winde am Vortag angerichtet hatten, ist gross. «Am Boden liegen schätzungsweise 2500 bis 3000 Kubikmeter Holz», sagte Tanner. «Das entspricht in etwa einer Jahresnutzung.» Voraussichtlich werden Tanner und sein Team rund zwei Monate brauchen, um das ganze Holz zu entfernen.

«Zum Glück habe ich schon im Voraus einen Vollernter reserviert, als klar wurde, was da für ein Unwetter aufzieht.»In den Wäldern der Gemeinde Eglisau hat der Sturm also richtiggehend gewütet. «Da das Rafzerfeld eine grosse Ebene ist, haben die Windböen bei uns in Eglisau oft eine verhältnismässig hohe Geschwindigkeit», erklärte der Förster. Darum sei der Wald wichtig, er fungiere als Puffer und biete der Eglisauer Bevölkerung dadurch einen gewissen Schutz. Ganz verschont blieb das Dorf indes nicht: In Tössriederen etwa hat der Sturm ein halbes Dach abgedeckt.

Sturm hat Bäume wie Tücher «ausgewrungen»

Ähnliches berichtete Förster Martin Gross aus Freienstein-Teufen, der wie viele Förster mit Aufräumen beschäftigt ist. «Im Dorf gab es vereinzelt Schäden an Häusern, weil Ziegel von den Dächern geweht wurden. Und in den Gärten wurden einige umgestürzte Bäume gemeldet.»

Grössere Schäden hat Burglind aber auch in Freienstein-Teufen im Wald angerichtet. «Heute sind noch alle Waldstrassen gesperrt, weil der Sturm viele Einzelbäume umgestossen hat», sagte Grossgestern. Bei seinen Ausführungen wird klar, mit welcher Kraft die Natur im Wald zu Werke gegangen ist. «Manche Bäume wurden mitsamt den Wurzeln aus dem Boden gerissen. Andere wurden auf einer Höhe von etwa 5 oder 6 Metern durch Windböen so gedreht, dass man sich den Baumstamm wie ein nasses Handtuch vorstellen kann, das ausgewrungen wird.»

Interessant sei auch, dass die Bäume längst nicht alle in derselben Richtung auf dem Boden zu liegen kamen. «Tatsächlich sind es meist einzelne Zellen oder Windböen, die besonders stark wehen, die einen Baum zu Fall bringen.» Insgesamt schätzte Gross grob, dass Burglind einen Schaden von etwa 500 bis 600 Kubikmetern Holz angerichtet hat.

Glück im Unglück hatte Embrach. «Fast auf jeder Strasse im Wald liegen ein bis zwei Bäume und im ganzen Wald gibt es Schäden», sagte Förster Urs Greutmann gestern zwar. «Aber wirklich schlimm sind die Schäden nicht, sie sind nicht einmal ein Bruchteil von dem, was der Orkan Lothar 1999 angerichtet hat.» Insgesamt geht Greutmann davon aus, dass die Schäden sich auf etwa 10 Prozent der Jahresnutzung belaufen.» Embrach sei dadurch, dass die Wälder quer zur Windrichtung lagen, verhältnismässig gut davon gekommen.

Glimpflich davon gekommen ist auch das Forstrevier Hardwald und Umgebung zwischen Kloten und Dietlikon. «Nach ersten Schätzungen sind es maximal 200 Kubikmeter Holz im ganzen Revier», informierten die Förster.

Unterland blieb im Grossen und Ganzen verschont

Abgesehen von den Schäden in den Wäldern hat das Unterland den grossen Sturm verhältnismässig gut überstanden. Dies ergibt eine erste Umfrage des «ZU» bei den Gemeinden der Bezirke Dielsdorf und Bülach. Schäden wurden nur vereinzelt gemeldet. In Dällikon hat ein Baum einen Strassenbeleuchtungskandelaber umgerissen, weder Personen noch Fahrzeuge kamen dabei zu Schaden. In Winkel machte der Wind Baustellenabschrankungen und Tafeln flügge, Schäden gab es dadurch aber keine. In Buchberg mussten ein paar Dachziegel und Gartenzäune dran glauben.

Nach dem Sturm folgte gestern viel Regen. Zu Überschwemmungen kam es bis Redaktionsschluss nicht, der Bund hat aber für den Rhein im Gebiet zwischen Zurzach und Bülach zwischen der Mündung Aare und der Mündung Thur eine Warnung für Hochwassergefahr der Stufe 3 ausgegeben. Die Axpo Holding AG als Betreiberin des Wasserkraftwerks bei Eglisau erklärte jedoch, die Produktion laufe auf normalem Level und man rechne mit den üblichen Mengen an Schwemmgut. Beim Rheinabfluss gehe man von einer Menge von 900 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus, was nur unwesentlich mehr als dem Durchschnitt in solchen Fällen entspreche. (Zürcher Unterländer)