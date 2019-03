Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht

Alles hat eine Ende, so auch die Bassersdorfer Fasnacht 2019. Gestern erhielt Gemeindepräsidentin Doris Meier den Schlüssel der Narrenfreiheit, der am vergangenen Donnerstag in den Besitz von Obernarr Rolf Zemp wechselte, wieder zurück. Bis zum Start der Fasnacht 2020 hängt das überdimensional geschmiedete Eisending an seinem angestammten Platz im Schaukasten des Gemeindehauses.

Egal ob Seelenfänger, dämonische Fratzen oder Guggenmusik: Die Besucher des Nachtumzugs zeigten sich vom närrischen Treiben zu nächtlicher Stunde angetan (Bild: Leo Wyden).

Für die diesjährige Ausgabe zieht Zemp eine durchwegs positive Bilanz: «Das Wetter hat sowohl am Umzug am Sonntag als auch am Montag für den Nachtumzug zum Glück mitgespielt», sagte er. So verfolgten rund 15000 Zuschauer die 34 Wagen, welche den Bassersdorfer Fasnachtsumzug am Sonntag prägten. «Der Nachtumzug am Montag fand zwar erst zum dritten Mal statt, er hat sich aber ebenfalls bereits als fester Programmpunkt etabliert», führte Zemp aus. Da er bei der Bevölkerung gut ankommt, werde daran auch in Zukunft festgehalten.

«Wir müssen immer in Bewegung bleiben, damit der Anlass weiter beim Publikum ankommt.»Rolf Zemp, Obernarr

Insgesamt sei bei der diesjährigen Fasnacht alles in normalen Rahmen abgelaufen, sagte Zemp. Leider musste er zwar von einer Schlägerei hören, zu grösseren Auseinandersetzungen sei es aber nicht gekommen. Auch der Abbau der Festzelte sei gestern reibungslos vonstatten gegangen.

Das Ende der Fasnacht 2019 ist fast schon wieder der Start für die Vorbereitungen für die Fasnacht 2020. Dass auch im nächsten Jahr die Gemeinde vom «Schmutzige Dunnschtig» bis zum «Gigeli-Ziischtig» fest in Narrenhand sein wird, ist so sicher wie Konfetti im Kragen. «Wir müssen immer in Bewegung bleiben, damit der Anlass weiter beim Publikum ankommt», erklärte Zemp. Am Erfolgsmodell Bassersdorfer Fasnacht würden immer wieder Modifikationen nötig, weil sich Vorschriften oder Sicherheitsauflagen ändern würden. Bisher habe man immer alle Vorgaben erfüllen können, das werde sich auch 2020 nicht ändern.

(Zürcher Unterländer)