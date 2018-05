Nach einem Suizid bleibt stets ein Rest Nichtbegreifen

Was wäre, hätte ich nicht? Hätte ich mehr oder etwas anderes tun können? Diese und ähnliche Fragen stellen sich viele Menschen nach einem Suizid im eigenen Umfeld. Dass dieses Hadern selbst professionelle Helfer noch nach Jahren umtreiben kann, zeigte das Referat des Psychiaters Joachim Lotze am gestrigen Suizidrapport (siehe Kasten) in der Stiftung Wisli in Bülach. Es war keine Erfolgsgeschichte, die der Arzt den Fachleuten erzählte.

Über zehn Jahre lang hatte der Leiter des Ambulatoriums Dielsdorf einen Familienvater behandelt, hatte ihn teils mehrmals in die Woche betreut, nachdem der bereits zuvor über zwei Jahrzehnte mit schweren depressiven Episoden zu kämpfen hatte. Und dann beging der Mann Suizid.

«Das Aufarbeiten im Behandlerteam ist wichtig, auch ein Gespräch mit den Angehörigen kann helfen, genauso wie eine Einzelsupervision.»Joachim Lotze, Psychiater

Hatte er als Behandler zu wenig hingeschaut? War ein Gutachten Auslöser, das dem überkorrekten und strebsamen Patienten volle Arbeitsunfähigkeit beschied? War es der Wechsel in der ambulanten Behandlung, mit der der Mann nicht zurechtkam? Es sind Fragen, die auch sein Arzt nicht beantworten kann: «Und sie sind auch zwei Jahre nach dem Suizid des Mannes immer noch präsent», erklärte er.

Wut, Vorwürfe, Fragen

Als er vom Suizid seines Patienten erfahren habe, sei es wie eine Lawine über ihn hereingebrochen. «Das war in einer ersten Reaktion Wut über die Kollegen, die den Wechsel in der Behandlung vorgenommen hatten, gleichzeitig machte ich mir Selbstvorwürfe, aber auch juristische Fragen standen im Raum.»

Drei bis vier Suizide erlebt Lotze in seinem Beruf pro Jahr. Auch wenn er, wie er selber sagt, mit dem Thema nicht fertig ist, schilderte er den rund zwanzig interessierten Fachleuten, was Behandlern oder Betreuern helfen kann, nachdem sie mit einem Suizid konfrontiert worden sind. «Das Aufarbeiten im Behandlerteam ist wichtig, auch ein Gespräch mit den Angehörigen kann helfen, genauso wie eine Einzelsupervision.» Aber selbst dann: «Warum es schiefging, kann oft nur Vermutung bleiben.» Besonders, wenn wie im Fall des depressiven Mannes kein Abschiedsbrief gefunden wird.

«Man darf sich als Behandler aber auch nicht zu wichtig nehmen», mahnte Lotze. Es gelte, Suizide zu akzeptieren, ohne abzustumpfen. Dass solche Schicksale auch den teils sehr erfahrenen Fachleuten nahegehen, zeigte der Meinungsaustausch. Eigentlich sei es schon stark, dass man nach einem solchen gefühlten «Misserfolg» weiterarbeite, sagte eine Fachfrau zum Abschluss der Diskussion.

(Zürcher Unterländer)