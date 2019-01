«Nach über vier Jahren ist Millie wieder aufgetaucht»

Meine Frau konnte es kaum glauben. Am Montag erhielt sie einen Anruf. Ein Tierarzt aus dem Zürcher Oberland sagte ihr, dass unser Katze Millie bei ihm sei. Sie könne abgeholt werden. Mein Frau war verblüfft, perplex, konnte es nicht fassen – vor allem aber war sie hocherfreut.

Denn damit haben wir nicht mehr gerechnet. Millie war im September 2014 eines Tages spurlos verschwunden. Auf die Flyer, die wir im Quartier aufgehängt hatten, kam keine Rückmeldung. Alle Nachbarn, bei denen wir klingelten und fragten, ob sie Millie gesehen hatten, konnten uns nicht weiterhelfen. Die Katze blieb verschwunden, vergessen konnten wir sie aber nie.

Wo Millie all die Jahre war, wird wohl immer ihr Geheimnis bleiben. Der Tierarzt, der uns benachrichtigte, wusste bloss, dass sie ungefähr die letzten sechs Monate in unserem Wohnort Wallisellen Unterschlupf fand. Weshalb der temporäre Besitzer nicht schon früher nach Millies Frauchen und Herrchen gesucht hat, konnte er nicht beantworten. Feststeht: Millie ist aus medizinischer Sicht - abgesehen von etwas Zahnstein - gesund.

Wir hoffen nun natürlich, dass Millie gut auf die neuen Umstände reagiert. Denn seit ihrem Verschwinden hat sich einiges verändert. Unser erster Sohn kam im Oktober 2014 zu Welt, die Zwillinge folgten im März 2017. Etwa zeitgleich sind wir in unser Häuschen umgezogen, das zwar ebenfalls in Wallisellen steht, einfach am anderen Ende. Millie muss sich also auf drei Kinder und eine ganz neue Umgebung einstellen. Wir helfen ihr aber dabei. Freiwillig hergeben werden wir die Streunerin nicht mehr.

(Zürcher Unterländer)